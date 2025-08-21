Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BBL Esports - Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir?

BBL Esports - Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir?
BBL Esports, 2025 EMEA Ligi VALORANT Dünya Şampiyonası'nda (VCT 2025) Fnatic ile karşı karşıya gelecek. Türk temsilcisi BBL Esports, turnuvanın 2.aşamasında Fnatic'i mağlup ederek play-off yarı finaline yükselmeyi hedefliyor. BBL Esports - Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir? İşte tüm ayrıntılar...

Valorant , Riot Games tarafından geliştirilip 2 Haziran 2020 tarihinde tüm oyuncuların erişimine açılan, takım çalışmasının ön planda tutulduğu nişancı video oyunudur.

2025 EMEA Ligi VALORANT Dünya Şampiyonası'nda (VCT 2025) Red Bull takımı BBL Esports ile Fnatic ile mücadele edecek.

Red Bull tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay başlayan espor turnuvası VCT 2025 EMEA Ligi'nde 2. Aşama maçları devam ediyor.

BBL-FNATİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Avrupa'nın en iyi VALORANT takımlarının yarıştığı turnuvada, Red Bull takımı BBL Esports, bugün saat 18.00'da Fnatic ekibiyle oynanacak.

BBL - FNATİC MAÇI NASIL İZLENİR?

Espor severler bu dev mücadeleyi Twitch ve YouTube üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşma aynı zamanda Red Bull Gaming kanallarında da yayınlanacak.

Bu maçı kazanan ekip, VCT EMEA 2. Aşama playoff'larında yarı finale kadar çıkma şansı yakalayacak. BBL-Fanatic karşılaşması Twitch ve Youtube'dan canlı yayınlanacak.

TÜRK DERBİSİNDE KAZANAN BBL OLMUŞTU

"Türk Derbisi" olarak adlandırılan VCT EMEA 2.aşama karşılaşmasında BBL Esports, Red Bull'un diğer temsilcisi FUT Esports'u 2-1 yenerek Fantic'in rakibi oldu.

