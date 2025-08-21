Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Fener tur peşinde...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe baskılı oynadığı maçta bulduğu fırsatları kullanamadı. Rakibinin 10 kişi kalmasını da değerlendiremeyen Fener, rövanş maçında işini strese bıraktı. Taraftar ise Benfica-Fenerbahçe rövanş maçının tarihini aratıyor. Hedef mutlak galibiyet ve tur peki Fenerbahçe'nin rövanş maçı ne zaman? 

Şampiyonlar Ligi 'nin ön eleme turunda Feyenoord'u 5 atarak turnuvanın dışına iten sarı lacivertliler play off turunda Benfica'yı ağırladı. Etkin ve baskılı bir performans sergileyen Fenerbahçe yine şansına yenildi, atılan şutlar filelerle buluşmadı. Kıran kırana geçem maç 0-0'lık  beraberlikle sona erdi. Sporseverler umutlu, gözler rövanş maçına çevrildi. Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte o tarih...

Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Fener tur peşinde... - 1. Resim

 BENFİCA-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN? 

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica-Fenerbahçe ile 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de karşılaşacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak ve mücadeleye Estadio da Luz'da oynanacak. 

Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Fener tur peşinde... - 2. Resim

FENER NASIL TUR ATLAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye Benfica'yla oynayacağı rövanşta her türlü galibiyet tur için yeterli olacak. Portekiz'de maçtaki tüm beraberliklerde ise karşılaşma uzatmaya gidecek. 

Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Fener tur peşinde... - 3. Resim

