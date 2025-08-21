Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Fener tur peşinde...

Şampiyonlar Ligi 'nin ön eleme turunda Feyenoord'u 5 atarak turnuvanın dışına iten sarı lacivertliler play off turunda Benfica'yı ağırladı. Etkin ve baskılı bir performans sergileyen Fenerbahçe yine şansına yenildi, atılan şutlar filelerle buluşmadı. Kıran kırana geçem maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Sporseverler umutlu, gözler rövanş maçına çevrildi. Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte o tarih...

BENFİCA-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica-Fenerbahçe ile 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de karşılaşacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak ve mücadeleye Estadio da Luz'da oynanacak.

FENER NASIL TUR ATLAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye Benfica'yla oynayacağı rövanşta her türlü galibiyet tur için yeterli olacak. Portekiz'de maçtaki tüm beraberliklerde ise karşılaşma uzatmaya gidecek.