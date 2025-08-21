Fenerbahçe'de 8'inci transfer! Meksikalı yıldız imzaya geliyor: İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, West Ham United'ın 2 yıl önce Ajax'tan 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Meksikalı ön libero Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinden geçecek Edon Alvarez, daha sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi mukaveleye imza atacak.

22 MİLYONM EURO OPSİYON

Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund formaları da giyen oyuncunun kiralama sözleşmesine 22 milyon euro satın alma opsyonu eklendiği öğrenildi.

25 MİLYON EUROLUK YILDIZ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Alvarez, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıktı. 2 bin 3 dakika sahada kalan yıldız orta saha, 1 asistlik skor katkısı yaptı.