Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de 8'inci transfer! Meksikalı yıldız imzaya geliyor: İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe'de 8'inci transfer! Meksikalı yıldız imzaya geliyor: İşte sözleşme detayları...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de 8&#039;inci transfer! Meksikalı yıldız imzaya geliyor: İşte sözleşme detayları...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene'yi kadrosuna katan, geçtiğimiz sezon kiralık forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisini alan Fenerbahçe, 8'inci transferini gerçekleştirdi. West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez, bugün İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, West Ham United'ın 2 yıl önce Ajax'tan 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Meksikalı ön libero Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. 

Fenerbahçe'de 8'nci transfer! Meksikalı yıldız imzaya geliyor: İşte sözleşme detayları... - 1. Resim

İSTANBUL'A GELİYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinden geçecek Edon Alvarez, daha sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi mukaveleye imza atacak.

22 MİLYONM EURO OPSİYON

Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund formaları da giyen oyuncunun kiralama sözleşmesine 22 milyon euro satın alma opsyonu eklendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de 8'nci transfer! Meksikalı yıldız imzaya geliyor: İşte sözleşme detayları... - 2. Resim

25 MİLYON EUROLUK YILDIZ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Alvarez, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıktı. 2 bin 3 dakika sahada kalan yıldız orta saha, 1 asistlik skor katkısı yaptı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?Türkiye flaş karar! İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İmzayı attı, gerçek ortaya çıktı! Trabzonspor'un yeni transferine 4 maç ceza - Sporİmzayı attı, gerçek ortaya çıktı! Yeni transfere 4 maç cezaFenerbahçe'den 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'a yürek yakan veda! Acılı eşi o anları paylaştı - SporF.Bahçe'den 'Jrokez'a yürek yakan veda! Acılı eşi paylaştıRıdvan Dilmen çileden çıktı: Mourinho ile görüşmek istiyorum! - Spor"Mourinho ile görüşmek istiyorum çünkü..."Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - SporŞampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarıSane'nin bir yıllık maaşı 3 transferle çıktı: Kasaya giren para belli oldu - SporYıldız oyuncunun maaşı 3 transferle çıktı: Kasaya giren paraNeom'dan çılgın teklif gelmişti! Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz kararı ortaya çıktı - SporÇılgın teklif! G.Saray'ın flaş Barış Alper kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...