Rapçi Blok3 ne ile suçlanıyor? Savcılık soruşturma başlattı, dosyası kabarık

Ünlü rapçi Blok3 hakkında birçok suçtan soruşturma açıldı. Haberin yayılması ile Blok3, internette en çok aranan isimlerden biri oldu. Blok3’ün ne ile suçlandığı merak edildi. Peki, Blok3 Kimdir? Rapçi Blok3'ün gerçek adı ne, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

RAPÇİ BLOK3 KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Blok3 ismiyle tanınan rapçinin gerçek adı Hakan Aydın'dır. 15 Ağustos 2002 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğdu. Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyan Hakan Aydın, 2021 yılında 'WOW' isimli ilk şarkısı ile piyasaya adım attı. Blok3'ün, çıkışı ise 2022 yılında 'Vur' isimli şarkısıyla oldu.

YOUTUBE VE SPOTİFY'DA REKOR KIRDI

2023 yılında ‘Affetmem’ parçası ile tanınan Blok3’ün YouTube üzerinde şarkı kısa sürede 60 milyon, Spotify'da 100 milyondan dinlendi. 49. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde 'En iyi Rapçi' ödülünü kaldırdı.

RAPÇİ BLOK3 KAÇ YAŞINDA?

Hakan Aydın, sahne adı ile Blok3 23 yaşındadır.

RAPÇİ BLOK3 NE İLE SUÇLANIYOR?

Menajer Ferhat Karagöz, rapçi Hakan Aydın (Blok3) ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında darp edildiği yönünde şikayette bulundu. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın 'kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla başlatıldığı öğrenildi.

"SENİ VURMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Organizaction Event&Management'in kurucusu menajer Ferhat Karagöz, şikayet dilekçesinde nasıl başına gelenleri anlattı. Dilekçede, Yöntürk’ün Karagöz’ü, ''Bu paralar nerede oğlum, şimdi sen kendini bana taktın, seni burada bırakacağım'' diyerek tehdit ettiği, bilardo sopasıyla Karagöz’ün dizlerine, kollarına, sırtına, kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine defalarca vurduğu ifade edildi.

Dilekçede yer alan bilgilere göre, Hakan Aydın’ın da Karagöz’e saldırdığı, Maruf Yöntürk’ün Karagöz’ü darp ederken çalışanına seslenerek, ''Stüdyodaki çekmecede silah var, onu bana getir'' dediği ileri sürüldü.

Maruf Yöntürk'ün, Ferhat Karagöz'ün kafasına silah dayayarak, ''Hemen para bulacaksın, 850.000,00-TL vereceksin, senin sahibin de yok ki, sahibini arayalım, sahibine gönderelim, hadi şimdi artık git, yarına kadar da bu parayı getir, yoksa seni vurmak zorunda kalacağız'' diye tehdit ettiği iddia edildi.