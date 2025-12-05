Peru’da bir restoranda doğum günü kutlaması sırasında çıkan yangında 10 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İtfaiyesi olmayan kentte alevlere komşular müdahale etmeye çalıştı.

Peru polisi, ülkenin güneydoğusundaki bir restoranda doğum günü kutlamak için bir araya gelen üniversite öğrencilerinin bulunduğu trajik yangında 10 gencin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yangın, Perşembe günü öğleden sonra Bolivya sınırına yakın And Dağları’nda yer alan Puno bölgesinin Huancané kentinde çıktı. Yaşları 17 ile 23 arasında değişen gençlerin, bölgedeki bir öğretmen yetiştirme okulunda eğitim gördüğü belirtildi.

AFP’ye konuşan bir polis yetkilisi, olay yerine gelen polis ve savcılık ekiplerinin yaptığı incelemede 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

İKİNCİ KATTA MAHSUR KALDILAR

Alevlerin, ahşap ve tuğla malzemelerle inşa edilen restoranın ikinci katında bulunan öğrencileri içeride mahsur bıraktığı aktarıldı.

KENTTE İTFAİYE TEŞKİLATI YOK

Yerel medya, çevredeki sakinlerin yangını söndürmek için yangın söndürücüler ve kovalarla müdahale etmeye çalıştığını yazdı. Huancané Belediye Başkanı Valerio Tapia ise devlet haber ajansı Andina’ya yaptığı açıklamada, 20 bin nüfuslu kentte bir itfaiye teşkilatının bulunmadığını dile getirdi.

İtfaiye ekiplerinin, komşu şehir Juliaca’dan olay yerine yaklaşık bir saat sonra ulaşarak yangını kontrol altına aldığı belirtildi.

'BENZİN DEPOSU PATLAMIŞ OLABİLİR' İDDİASI

AFP’ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yerel bir kaynak, yangının restoranda patlayan bir benzin deposundan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, bu tarz yangınların özellikle Peru’nun uzak bölgelerinde, yanıcı maddelerin güvenlik kurallarına aykırı biçimde depolanması nedeniyle sık sık meydana geldiğine dikkat çekiyor.

