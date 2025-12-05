İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep’te 15 yaşındaki Berat’a çarpıp kaçan sürücünün yakalandığını duyurdu. Bakan, sürücü ihmallerinin ağır sonuçlarına işaret ederek vatandaşlara "112’ye bildirin, biz gereğini yaparız" çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep’te okula giderken 15 yaşındaki Berat’a çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Gereği yapıldı” notuyla yaptığı paylaşımda, Şehitkamil’de meydana gelen kazaya ilişkin detayları paylaştı ve kaçan sürücünün A.B. olduğunun belirlendiğini aktardı.

Direksiyon başındaki ihmallerin ailelere büyük acılar yaşattığına dikkati çeken Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifi ile kazaları önlemeyi, can kaybını en aza indirmeyi ve sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Yerlikaya, trafikte caydırıcılığın sadece ceza sistemiyle sağlanamayacağını, bunun toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olduğunu kaydetti.

Trafik güvenliğini hiçe sayanların bildirilmesi çağrısında bulunan Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirelim. Biz gereğini yaparız." ifadesini kullandı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, okula gittiği sırada 15 yaşındaki evladımız Berat’a çarpıp olay yerinden kaçan A.B. isimli sürücü yakalandı.

Direksiyon başındaki her ihmal; bir anneye, bir babaya, bir aileye hayatları boyunca unutamayacakları büyük bir acı bırakır.

Biraz sabretsek ne olur? Biraz beklesek ne olur? Çocuğun bacağına ya bir şey olsaydı? Değer mi?

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİMİZİN AMACI

✓ Kazaları önlemek,

✓ Can kaybını en aza indirmek,

✓ Sürücülerin davranış biçimlerini

olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak.

Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir.

Trafik güvenliğini hiçe sayanları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız.”

