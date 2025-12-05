Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da yıldız isim devam edemedi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da Mario Lemina, sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Mario Lemina, sakatlık yaşadı.
YERİNİ ARDA ÜNYAY'A BIRAKTI
Sarı kırmızılılarda Mario Lemina, 9. dakikada Cherif Ndiaye ile girdiği mücadele sonrası sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Lemina'nın yerine devre arasında Arda Ünyay oyuna girdi.
UNION MAÇINDA YOKTU
Gabonlu oyuncu, son olarak kas ağrıları nedeniyle 25 Kasım'daki Union Saint-Gilloise maçında forma giyememişti.
