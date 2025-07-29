Daltonlar Çetesi çökertildi mi, kaç kişiler, lideri kim? Daltonlar Çetesi üyesi Türkiye'ye teslim edildi

Türkiye’de organize suç örgütlerine yönelik uluslararası çapta yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son gelişmeyle birlikte, aralarında “Daltonlar” isimli organize suç örgütü üyesi Ahmet Aydın’ın da bulunduğu 9 firari suçlunun Türkiye’ye iadesi sağlandı. Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ’dan getirilen zanlılar, farklı ağır suçlardan dolayı kırmızı ve ulusal bültenle aranıyordu. Şimdi ise kamuoyunca Daltonlar Çetesi çökertildi mi, kaç kişiler, lideri kim merak ediliyor.

Adalet Bakanlığı ve ilgili kolluk birimlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, aralarında “Daltonlar” suç örgütü üyesi Ahmet Aydın’ın da bulunduğu 9 kişinin Türkiye’ye iadesi sağlandı. Gürcistan’da 2023 yılı Mayıs ayında yakalanarak tutuklanan Ahmet Aydın, uzun süren sürecin ardından ülkeye getirildi.

DALTONLAR ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ Mİ?

Daltonlar suç örgütüne yönelik operasyonlar son yıllarda hız kazanırken, örgütün birçok önemli ismi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. 2021 yılında İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 44’ü tutuklandı.

Son olarak Gürcistan’da yakalanan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Daltonlar üyesi Ahmet Aydın’ın Türkiye’ye iade edilmesiyle birlikte örgüte büyük darbe vuruldu.

DALTONLAR ÇETESİ KAÇ KİŞİLER?

Daltonlar çetesine yönelik 2021 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt içinde aktif rol aldığı belirlenen 59 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Bu kişilerden 45’i emniyete getirilmiş ve 44’ü tutuklanmıştı.

Sonraki süreçte yurtdışına kaçan bazı üyeler hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı ve farklı ülkelerde yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

DALTONLAR ÇETESİ LİDERİ KİM?

Organize suç örgütü Daltonlar Çetesi lideri olarak anılan Barış Boyun 41 yaşında, Malatya doğumludur. Yaklaşık 20 yıldır suç dünyasının içinde yer alan Boyun, İstanbul'un Beyoğlu, Kaptanpaşa ve Şişli gibi semtlerinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Genç yaşlarda bu çevrelerde küçük çaplı suçlara karışan Boyun’un zamanla organize yapılarla ilişkisini artırdığı bilinmektedir.

DALTONLAR ÇETESİ ÜYELERİ YAKALANDI MI?

Daltonlar çetesine yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında kapsamlı yakalama operasyonları gerçekleştirildi. 2021 yılındaki operasyonlarla örgütün büyük bir kısmı etkisiz hale getirilirken, sonraki dönemde yurtdışına kaçan üyeler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Son olarak Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ’dan iade edilen 8 kişi arasında Daltonlar üyesi Ahmet Aydın da bulunuyor.