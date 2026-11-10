Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvurularının tamamlanması ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Burs desteğinden faydalanıp faydalanamayacaklarını öğrenmek isteyen ortaöğrenim öğrencileri yapılan açıklamaları takip ediyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödeniyor. Peki, VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her yıl binlerce ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisine burs veriyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk başvurular ortaöğrenim bursu için alındı. Başvuru sürecinin 20 Ekim’de sona ermesiyle öğrenciler burs sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM, 2025-2026 eğitim yılı ortaöğrenim burs sonuçlarını 31 Ekim 2025’te açıkladı. Başvurular 1–15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer takvimin işlemesi halinde VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının 15 Kasım'a kadar duyurulması bekleniyor.

Değerlendirme süreci devam ediyor... VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı?

VGM BURSLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. İkamet ettiğiniz ilçede Vakıf Katılım Bankası Şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılması önerilir. Ancak yakınınızda Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından da öğrenci adına hesap açtırılabilir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

KİMLER VGM ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

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