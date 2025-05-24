Deniz Aksoy kimdir, kaç yaşında? Özel hayatı merak ediliyor

S Sports ekranlarında basketbol karşılaşmaları öncesi ve sonrasında yaptığı röportajlarla gündeme gelen Deniz Aksoy ismi araştırılıyor. THY EuroLeague röportajlarıyla dikkat çeke Deniz Aksoy kariyeri ve özel hayatıyla merak ediliyor.

Spor medyasının yükselen isimlerinden Deniz Aksoy, THY Euroleague maçlarınd gerçekleştirdiği saha içi röportajlar ve enerjik sunumuyla adından söz ettiriyor. Özellikle Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasındaki Final Four maçı öncesi yaptığı röportajlarla dikkat çekti. Deniz Aksoy kimdir, kaç yaşında merak ediliyor.

DENİZ AKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Aksoy, 20 Mart 1993’te İstanbul’da doğdu. 32 yaşındaki spor sunucusu, muhabir ve televizyon programcısıdır. S Sport kanalında görev yapan Aksoy, özellikle THY EuroLeague maçlarında saha içi röportajları ve maç öncesi-sonrası analizleriyle tanınıyor.

İstanbul’daki Özel İtalyan Lisesi’nde lise eğitimini tamamlayan Aksoy, ardından İtalya’nın Milano kentinde bulunan Università Cattolica del Sacro Cuore’da Medya ve İletişim alanında lisans eğitimi aldı.

Basketbolla iç içe büyüyen Aksoy, babasının Anadolu Efes’in takım doktoru olması nedeniyle çocukluğundan beri bu spora tutkuyla bağlı olduğunu belirtiyor.

410 binden fazla Instagram takipçisiyle sosyal medyada da etkili olan Aksoy, enerjik ve profesyonel duruşuyla yakından takip ediliyor.

DENİZ AKSOY EVLİ Mİ?

Deniz Aksoy'un özel hayatı, hayranları tarafından merak ediliyor. Özel hayatı hakkında kısıtlı bilgi bulunan Aksoy'un bekar olduğu biliniyor.