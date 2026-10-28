Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?
Başlık ResmiDGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

DGS ek yerleştirme sonuçları, 15 ile 22 Ekim tarihleri arasında tercih yapan adayların gündeminde. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte üniversite kayıt tarihleri, elektronik kayıt süreci ve sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

2026 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sürecinde beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Bir programa yerleşen adayların bundan sonraki süreçte üniversite kayıtları ile elektronik kayıt tarihlerini takip etmesi gerekiyor. Sonuçlara ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişilebiliyor.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026 DGS ek yerleştirme sonuçları 28 Ekim 2026 saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabiliyor. Ek yerleştirme sürecinde tercihler 15 ile 22 Ekim 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Tercih işlemleri 22 Ekim saat 23.59'da sona ermişti.

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?
Başlık ResmiDGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS ek yerleştirme sonucunda bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri 3 ile 11 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yüz yüze kayıtlar ilgili üniversiteler tarafından resmi iş günleri ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar için e kayıt işlemleri ise 3 ile 4 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerinin duyurularını incelemesi gerekiyor. Üniversiteler, programa veya kayıt türüne göre adaylardan ek belge ya da işlem talep edebileceğinden kayıt sürecinde ilgili yükseköğretim kurumunun resmi açıklamaları takip edilmeli.

İLGİLİ HABERLER
OYSS rehberi yayımlandı! Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) nedir, hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?
HABERLER
OYSS rehberi yayımlandı! Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) nedir, hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.