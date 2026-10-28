DGS ek yerleştirme sonuçları, 15 ile 22 Ekim tarihleri arasında tercih yapan adayların gündeminde. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte üniversite kayıt tarihleri, elektronik kayıt süreci ve sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor.

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2026 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sürecinde beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Bir programa yerleşen adayların bundan sonraki süreçte üniversite kayıtları ile elektronik kayıt tarihlerini takip etmesi gerekiyor. Sonuçlara ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişilebiliyor.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026 DGS ek yerleştirme sonuçları 28 Ekim 2026 saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabiliyor. Ek yerleştirme sürecinde tercihler 15 ile 22 Ekim 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Tercih işlemleri 22 Ekim saat 23.59'da sona ermişti.

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS ek yerleştirme sonucunda bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri 3 ile 11 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yüz yüze kayıtlar ilgili üniversiteler tarafından resmi iş günleri ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar için e kayıt işlemleri ise 3 ile 4 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerinin duyurularını incelemesi gerekiyor. Üniversiteler, programa veya kayıt türüne göre adaylardan ek belge ya da işlem talep edebileceğinden kayıt sürecinde ilgili yükseköğretim kurumunun resmi açıklamaları takip edilmeli.

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