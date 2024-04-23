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Dilan Polat çiftinin tutukluluk durumu devam ediyor... Davada son durum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dilan Polat çiftinin tutukluluk durumu devam ediyor... Davada son durum

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dilan Polat çıktı mı, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Son olarak Dilan-Engin Polat çiftinin Dönerler Çetesi'yle Banu Parlak'ın vurulması için pazarlık yaptığı iddia edilmişti. Peki, Dilan Polat serbest bırakıldı mı? Nisan 2024 itibarıyla son durum ne? İşte detaylar...

Dilan Polat serbest mi bırakıldı mı, sorusuna cevap aranıyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar kapsamında gözaltına alınan ve Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat şüpheliler arasında yer aldı ve tutuklanmıştı. Peki, Dilan Polat çıktı mı, suçu ne, kaç yıl hapis yatacak?

5 MİLYON DOLARLIK PAZARLIK İDDİASI

Dilan Polat'ın tutukluluk hali yeniden merak edildi. Sosyal medyada Dilan Polat serbest bırakıldı, hapisten çıktı şeklinde paylaşımları yapıldı.

Son olarak daha önce de işledikleri suçlarla gündeme gelen ‘Döner Kardeşler’ olarak bilinen çete liderlerinin adı, Banu Parlak davasına da karıştı.

Dilan-Engin Polat çiftinin Dönerler Çetesi'yle Banu Parlak'ın vurulması için pazarlık yaptığı iddia edilmişti. 5 milyon dolarlık pazarlıkta Dilan Polat'ın fiyatı kabul ettiği fakat Engin Polat'ın karşı çıktığı öne sürülmüştü.

DİLAN POLAT ÇIKTI MI?

Dilan Polat'ın serbest bırakıldığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialar asılsızdır. Dilan Polat cezaevinde kalmaya devam ediyor.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliği, 4 suçtan yargılanan Engin ve Dilan Polat’ın aralarında bulunduğu 16 şüphelinin “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçundan tahliyelerine karar verdi.

Sulh Ceza Hâkimliği, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” ve “yasadışı bahis” suçlarından ise şüphelilerin tutukluluklarının devamına karar verdi.

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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