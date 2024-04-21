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Dilan-Engin Polat davasında çok konuşulacak iddia: 5 milyon dolarlık pazarlık!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dilan-Engin Polat davasında çok konuşulacak iddia: 5 milyon dolarlık pazarlık!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Dilan-Engin Polat çiftinin Dönerler Çetesi'yle Banu Parlak'ın vurulması için pazarlık yaptığı iddia edildi. 5 milyon dolarlık pazarlıkta Dilan Polat'ın fiyatı kabul ettiği fakat Engin Polat'ın karşı çıktığı öne sürüldü.

'Kara para aklama' suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine dair yeni bir iddia ortaya çıktı. Dilan Polat davasında ifade veren Emirhan Döner, çiftin eski ortağı Banu Parlak'ın vurulması için kendisiyle pazarlık yapıldığını iddia etti.

İddiaya göre çete lideri, verdiği ifadede "Engin Polat'la Banu Parlak'ı vurmak için tam 5 milyon dolarlık bir pazarlık yaptığını, Dilan Polat'ın bunu kabul ettiğini ama Engin Polat'ın rakamı yüksek bulduğunu" dile getirdi.

Daha önce de işledikleri suçlarla gündeme gelen ‘Döner Kardeşler’ olarak bilinen çete liderlerinin adı, Banu Parlak davasına da karıştı. Emirhan Döner, Türkiye’nin konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat davasında ifade verdi.

Show Tv’de yer alan habere göre Emirhan Döner, Polatların Banu Parlak’ın işyerini kurşunlatmak için onunla pazarlık ettiğini söyledi. O görüşme adli dosyaya eklendi. İddiaya göre Emirhan Döner, verdiği ifadede Engin Polat’la Banu Parlak’ı vurmak için tam 5 milyon dolarlık bir pazarlık yaptığını Dilan Polat’ın bunu kabul ettiğini ama Engin Polat’ın rakamı yüksek bulduğunu dile getirdi.

Tüm bu görüşmelerin ardından Parlak’ın işyeri kurşunlandı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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