Mahkemeden Dilan Polat davasında tüm şüphelilere tahliye kararı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında tutuklu bulunan tüm şüpheliler, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye edildi. Ancak 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat ile diğer şüpheliler cezaevinden çıkamayacak

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında tahliye kararı çıktı. Dilan Polat soruşturmasında tutuklu bulunan tüm şüpheliler, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye edildi. Ancak, yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüpheliler cezaevinden çıkamayacak.

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ

Halk TV'de yer alan habere göre bu ay yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi. Savcı, “Örgüt kurma ve yönetme” suçu ile “kara para aklama” suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi.

DİLAN VE ENGİN POLAT DAVASINDA TAHLİYE KARARI

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.