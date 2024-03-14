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Haberler > Haberler > Dilan Polat'ın serbest bırakılması için kızı Cumhurbaşkanı'na seslendi

Dilan Polat'ın serbest bırakılması için kızı Cumhurbaşkanı'na seslendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dilan Polat'ın son durumu ne, sorusuna cevap aranıyor. Dilan ve Engin Polat soruşturmasının detayları merak ediliyor. Dilan ve Engin Polat'ın yanı sıra fenomen Özlem-Tayyar Öz çiftinin de davası yakından izleniyor. Haklarında "kara para aklama" soruşturması başlatılan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın cezasi kesinleşti mi? Dilan Polat serbest bırakıldı mı? İşte son durum.

Dilan Polat, Engin Polat, Can Doğu, Sıla Doğu ve Kürşat Polat dahil birçok isim kara para aklama ile vergi kaçırma suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çocuklarından ayrı kaldığı için psikolojisi bozulan ve cezaevinde sürekli ağladığı söylenen Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat, annesinin hesabından Adalet Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanı'na seslendi. Peki, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın cezasi kesinleşti mi? Dilan Polat serbest bırakıldı mı?

Dilan Polat'ın serbest bırakılması için kızı Cumhurbaşkanı'na seslendi - 1. Resim

DİLAN POLAT'IN SON DURUMU NE?

Buna göre Dilan Polat ve Engin Polat hapisten çıkmadı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklulukları devam ediyor. Son olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan Engin ile Dilan Polat çifti dahil 12 şüphelilerin tutukluluklarına devam kararı verilmişti.

Kara para aklama suçundan tutuklu olan fenomen Dilan Polat'ın kızı Bakan Yerlikaya'ya seslendi. Polat'ın kızı, "Bahsedildiği gibi kara para yok, bahis yok. Neden annem ve babam 4,5 aydır içeride. Dayanamıyoruz artık, yani lütfen süreci biraz daha hızlandırabilir misiniz? " ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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