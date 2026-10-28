Dirk Kuyt kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe'nin geçici teknik sorumlusu oldu

Dirk Kuyt, Fenerbahçe’de yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından yeniden gündeme geldi. Sarı lacivertli takımda yeni dönem için alınan karar sonrası Hollandalı futbol adamının yaşı, kariyeri, forma giydiği takımlar ve Fenerbahçe geçmişi araştırılıyor.

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Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın görevinden ayrılmasının ardından Futbol A Takımı için geçici görev dağılımını açıkladı. Kulübün yeni teknik direktör belirlenene kadar uygulayacağı plan kapsamında Dirk Kuyt yeni teknik direktör belirlenene kadar A takımın teknik sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

DİRK KUYT KİMDİR?

Dirk Kuyt, 22 Temmuz 1980 tarihinde Hollanda’nın Katwijk aan Zee kentinde doğdu. Futbola küçük yaşlarda Quick Boys altyapısında başlayan Kuyt, profesyonel kariyerine Utrecht’te adım attı. Hollandalı futbolcu, kariyeri boyunca hem santrfor hem de kanat oyuncusu olarak forma giydi. Utrecht’in ardından Feyenoord’a transfer olan Kuyt, burada gösterdiği performansla Avrupa’nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti. Feyenoord formasıyla 101 maçta 71 gol kaydetti ve Eredivisie’de gol krallığı yaşadı.

Kuyt daha sonra Liverpool, Fenerbahçe ve yeniden Feyenoord formalarını giydi. Hollanda Milli Takımı ile 2010 FIFA Dünya Kupası’nda finale çıkan deneyimli isim, milli formayla uzun yıllar görev yaptı. Profesyonel futbolculuk kariyerini Feyenoord ile Eredivisie şampiyonluğu yaşadıktan sonra noktaladı. Teknik adamlık kariyerinde Feyenoord altyapısında görev alan Kuyt, daha sonra ADO Den Haag’ın teknik direktörlüğünü üstlendi. 2026 yazında ise Fenerbahçe’ye İsmail Kartal’ın birinci yardımcı antrenörü olarak döndü. İsmail Kartal’ın görevinden ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi, Kuyt’ı yeni teknik direktör belirlenene kadar Futbol A Takımı teknik sorumlusu olarak görevlendirdi.

Dirk Kuyt kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçenin geçici teknik sorumlusu oldu

DİRK KUYT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Dirk Kuyt profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında Utrecht’te başladı. Beş sezon boyunca bu takımda oynayan Hollandalı futbolcu, 2003 yılında Feyenoord’a transfer oldu. Feyenoord’daki ilk döneminde üç sezon forma giyen Kuyt, özellikle golcü kimliğiyle öne çıktı ve 2004 2005 sezonunda Eredivisie gol kralı oldu. 2006 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’a transfer olan Kuyt, İngiliz kulübünde altı sezon geçirdi.

Kuyt, 2012 yılında Liverpool’dan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer oldu ve sarı lacivertli takımda üç sezon oynadı. Fenerbahçe ile 2013 Türkiye Kupası’nı, 2013 2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu ve 2014 Türkiye Süper Kupası’nı kazandı. Fenerbahçe kariyerinin ardından 2015 yılında Feyenoord’a döndü ve futbol kariyerini bu kulüpte noktaladı.

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