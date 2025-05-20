Dr. Sachihiro Omura kimdir, neden öldü? Japon arkeolog hayatını kaybetti

Türkiye'de arkeoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Japon bilim insanı Dr. Sachihiro Omura, Kırşehir’in Kaman ilçesinde hayatını kaybetti. Yaklaşık yarım asırdır Türkiye’de kazı faaliyetlerine öncülük eden Omura, hem akademik çalışmaları hem de iki ülke arasındaki kültürel köprü göreviyle tanınıyordu. Dr. Sachihiro Omura kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı merak ediliyor.

SACHIHIRO OMURA KİMDİR?

Sachihiro Omura, Japonya doğumlu dünyaca tanınan bir arkeologdur. 1949 yılında dünyaya gelen Omura, ilk kez 1972 yılında öğrenci olarak Türkiye’ye geldi ve bu ziyaret ünlü arkeoloğun hayatının seyrini değiştiren önemli bir dönüm noktası oldu.

Anadolu’nun tarihi dokusuna ve kültürel mirasına büyük ilgi duyan Omura, bu ilgisini bilimsel çalışmalara dönüştürerek Türkiye’de uzun yıllar sürecek bir arkeolojik kariyerin temelini attı.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bulunan Kalehöyük kazı alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Omura, burada 1985 yılından itibaren yürüttüğü kazılarla hem Türkiye arkeolojisine hem de Japon-Türk bilimsel ilişkilerine önemli katkılarda bulundu.

1998 yılında Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi’nin bir uzantısı olarak kurulan Japon Anadolu Arkeolojisi Araştırma Enstitüsü’nün kuruculuğunu ve başkanlığını üstlenen Omura, bu enstitü aracılığıyla iki ülke arasındaki bilimsel iş birliklerini daha da pekiştirdi.

Bilimsel araştırmalarının yanı sıra Türk kültürüne duyduğu derin saygı ve sevgisiyle de bilinen Omura, 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Liyakat Nişanı’na, Japonya tarafından ise Yükselen Güneş Nişanı’na layık görüldü. Omura, yalnızca bir bilim insanı değil, aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasında köprü kuran bir kültür elçisi olarak anıldı.

İlgili Haber Şehrin tanıtım yüzü olabilir! Farkında olmadan buldukları mozaik arkeolojinin gündemine girdi

SACHIHIRO OMURA ÖLDÜ MÜ?

Dr. Sachihiro Omura hayatını kaybetti. Türkiye’de yaklaşık 40 yıldır arkeolojik kazılar yürüten ve bilim dünyasında önemli bir yer edinen Omura, Kırşehir’in Kaman ilçesinde, Kaman Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Uzun yıllar boyunca Türkiye’de yaşamış ve arkeoloji alanında önemli izler bırakmış olan Omura’nın ölümü büyük bir üzüntüye neden oldu. Türkiye’de kaldığı süre boyunca birçok kazı projesine öncülük etmiş, sayısız öğrenci yetiştirmiş ve kültürel mirasın korunmasına katkı sunmuş olan Omura, ardında güçlü bir bilimsel miras bırakarak hayata veda etti.

JAPON ARKEOLOG NEDEN ÖLDÜ?

Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura’nın ölüm nedeni, kamuoyuna net bir açıklamayla duyurulmadı. Ancak Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği bildirildi. Uzun süredir Türkiye’de yaşayan ve bilimsel faaliyetlerine ara vermeden devam eden Omura’nın sağlık durumuyla ilgili daha önce ciddi bir kamuya açık bilgi paylaşılmamıştı.