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Dünyanın en çok satan telefon markası Samsung oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyanın en çok satan telefon markası Samsung oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok satan telefon markası hangisi oldu, sorusu cevap buldu. Araştırma şirketi Counterpoint Research en çok satan telefon markasını açıkladı. Peki, 1. sırada hangi telefon var? Dünyada en çok kullanılan telefon nedir? İşte detaylar...

Counterpoint Research tarafından yayımlanan rapora göre en çok satan akıllı telefon markası belli oldu.2024 yılının ilk çeyreğinde, Apple ve Samsung arasındaki uzun süredir devam eden "en çok satan marka" yarışında sonuçlar netleşti. Dünyada en çok kullanılan telefon nedir?  Apple, Samsung ve Xiaomi dünyada kaçıncı sırada? En çok satan telefon markası hangisi? Tüm merak edilenler haberimizde...

Dünyanın en çok satan telefon markası Samsung oldu - 1. Resim

DÜNYANIN EN ÇOK SATAN TELEFON MARKASI

Counterpoint Research tarafından yayımlanan rapora göre, Samsung mart ayında 19,69 milyon telefon satışı gerçekleştirerek en çok satan telefon markası oldu. Böylece küresel pazarın yüzde 20'sini elde etti.

Dünyanın en çok satan telefon markası Samsung oldu - 2. Resim

SAMSUNG APPLE'I GERİDE BIRAKTI

Apple ise 17,41 milyon iPhone satışı ile yüzde 18 pazar payı alarak ikinci sırada yer aldı.

Apple geçen yıl dünya çapında 229 milyonun üzerinde iPhone satışı yaparak ilk sırada yer almıştı, Samsung ise 225 milyon satışla ikinci olmuştu.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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