e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl yapılır? Kira sözleşmesi e-devlet üzerinden sorgulama ekranı

e-Devlet üzerinden kira sözleşmesinin nasıl yapılacağı arama motorlarında en çok sorgulatılan konular arasındadır. Artık e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçılarda yapabilmektedir. Yaşanan gelişmeyle beraber "e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl yapılır? sorusu merak konusu oldu. İşte kira sözleşmesi e-devlet üzerinden sorgulama ekranı...

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına ilişkin verilen hizmetten, bugün itibarıyla emlakçılarında yararlanabileceği duyuruldu.

Son olarak 2024 Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını tamamlamıştı. Ardından taşınmaz sahipleri e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden kira sözleşmesi hazırlayabiliyor. Ayrıca hazırlanan sözleşme kiracı tarafından onaylanabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Kira sözleşmesini e-Devlet üzerinden yapmak için ilk olarak e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Ardından "Kira Sözleşmesi İşlemleri Sayfası" girmek içine-Devlet’te arama çubuğuna “Kira Sözleşmesi İşlemleri” yazılması gerekir.

Ev sahibi, kira sözleşmesinde yer alacak bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurur. Bu bilgiler, kiracının kimlik bilgileri, kira bedeli, ödeme şartları ve depozito gibi detaylardan oluşur.

Kiracı, e-Devlet üzerinden sözleşmeyi onaylar. Ev sahibi ve kiracının onayı olmadan sözleşme geçerli hale gelmez. Sözleşme onaylandıktan sonra, zaman damgalı ve barkodlu bir belge oluşturulur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi, kiracı ile ev sahibi arasında gerçekleşen sözleşmenin dijital ortamda hazırlanması ve onaylanması demektir. Bu sistem sayesinde, kira sözleşmeleri daha hızlı ve güvenli bir yöntem sunulmaktadır.

e-Devlet platformu üzerinden yapılan kira sözleşmeleri, elektronik veya e-Devlet kimlik doğrulama sistemi kullanıldığı için hukuki bir geçerliliği vardır. Ayrıyeten her iki tarafta sözleşmeye istediği her an dijital ortamdan erişebilir, gerektiği zamanda dökümanını çıkartıp yazdırabilmektedir.