15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü mülakat tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav takvimini duyurdu. Sözlü sınav giriş belgeleri erişime açılırken gözler sınav tarihine çevrildi. Adayların hangi şehirde, hangi belgelerle sınava gireceği belli oldu.

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü mülakat süreci resmen başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2025 itibarıyla sözlü sınav giriş belgelerini erişime açtı. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya gibi merkez illerde yapılacak. Adaylar, kendi branşlarına göre belirlenen illerde sınava girecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, sözlü mülakatlar 23 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Adayların sınav günü, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi dolmamış pasaport) yanlarında bulundurması gerekiyor.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda adaylara yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar, Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden puanlanacak. Değerlendirme sürecinde konuya hakimiyet, kendini ifade yeteneği, eğitim anlayışı, iletişim becerileri, genel duruş ve mesleki tutum kriterleri doğrultusunda her adaya 100 üzerinden puan verilecek. Sözlü sınavdan en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak.