Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü mülakat tarihleri

15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü mülakat tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü mülakat tarihleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav takvimini duyurdu. Sözlü sınav giriş belgeleri erişime açılırken gözler sınav tarihine çevrildi. Adayların hangi şehirde, hangi belgelerle sınava gireceği belli oldu.

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü mülakat süreci resmen başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2025 itibarıyla sözlü sınav giriş belgelerini erişime açtı. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya gibi merkez illerde yapılacak. Adaylar, kendi branşlarına göre belirlenen illerde sınava girecek. 

15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü mülakat tarihleri - 1. Resim

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, sözlü mülakatlar 23 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Adayların sınav günü, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi dolmamış pasaport) yanlarında bulundurması gerekiyor.

15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü mülakat tarihleri - 2. Resim

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda adaylara yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar, Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden puanlanacak. Değerlendirme sürecinde konuya hakimiyet, kendini ifade yeteneği, eğitim anlayışı, iletişim becerileri, genel duruş ve mesleki tutum kriterleri doğrultusunda her adaya 100 üzerinden puan verilecek. Sözlü sınavdan en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin nereden izlenir, sinemalara geldi mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin nereden izlenir, sinemalara geldi mi? - HaberlerEjderhanı Nasıl Eğitirsin nereden izlenir, sinemalara geldi mi?Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı için geri sayım başladı - HaberlerFenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı için geri sayım başladıÖzürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur? Devamsızlıklar sınıfta bırakıyor! - HaberlerÖzürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur? Devamsızlıklar sınıfta bırakıyor!Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır hangi savaşta söylendi? - HaberlerHattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır hangi savaşta söylendi?İran hava savunma sistemi var mı? İsrail'in hava savunma sistemi nasıl çalışıyor? - Haberlerİran hava savunma sistemi var mı? İsrail'in hava savunma sistemi nasıl çalışıyor?LGS 2025 iptal soru var mı? MEB LGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı! - HaberlerLGS 2025 iptal soru var mı? MEB LGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...