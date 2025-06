LGS puan hesaplama 2025! 150, 175, 200, 220, 250, 275, 300 puanla hangi liselere gidilir?

LGS soru ve cevap kitapçığının yayınlanmasının ardından LGS taban puan hesaplama araştırmaları hız kazandı. MEB tarafından yayınlanan kitapçıkla birlikte öğrenciler doğru ve yanlış cevaplarını görerek Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve İmam Hatip Liselerine yerleşebilme planları yapmaya başladı.

2025 LGS sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler için yeni bir heyecan başladı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler LGS taban puanları ve puan hesaplama formülünü araştırmaya başladı. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır, baraj var mı?

LGS’DE BARAJ VAR MI?

LGS sınavında öğrencileri elemek için herhangi bir baraj sistemi bulunmuyor. Yani öğrenciler taban puanı veya adrese dayalı olarak liselere yerleştiriliyor.

LGS PUAN HESAPLAMA

LGS puanları hesaplanırken ilk adım doğru ve yanlış cevap sayılarının belirlenmesiyle atılıyor. Her 3 yanlış cevap 1 doğruyu götürüyor. Bu sistemle her testin net sayısı bulunuyor. Ardından bu netler, tüm öğrencilerin performansları dikkate alınarak standart puanlara (SP) çevriliyor.



Her testin katsayısı farklı:

Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin her biri 4 puan

İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil testlerinin her biri 1 puan

Bu katsayılara göre hesaplanan standart puanlar toplanarak LGS puanı ortaya çıkıyor.

LGS’DE OBP (Okul Başarı Puanı) NASIL ETKİLİ OLUR?

LGS puanı kadar önemli olan bir diğer unsur ise OBP yani Okul Başarı Puanı’dır. Yerleştirme puanı hesaplanırken, merkezi sınav puanının yüzde 80’i ve OBP’nin yüzde 20’si dikkate alınır.

Yerleştirme Puanı = (Merkezi Sınav Puanı x 0.8) + (OBP x 0.2)

Bu formül öğrencinin nihai yerleştirme puanını belirler ve tercih döneminde hangi okullara gidebileceğini doğrudan etkiler.

LGS 150, 175, 200, 220, 250, 274, 300 PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

Tercih kılavuzu, sınavdan sonra yayımlanacak ve adaylar bu listeye göre tercih işlemlerini yapabilecek. 11 Temmuz 2025 tarihinde kontenjan tabloları ilan edilecek.

Ancak 2025 taban puanları henüz açıklanmadığı için, 2024 yılı verileri üzerinden yaklaşık puan aralıklarına göre tercih edilebilecek lise türleri:

150-175 Puan Arası: Yerel yerleştirme ile meslek liseleri ve bazı Anadolu imam hatip liseleri tercih edilebilir.

175-200 Puan Arası: İlçe düzeyindeki Anadolu liseleri ve imam hatip liseleri gündeme gelir.

200-220 Puan Arası: Sınavla öğrenci almayan okullarda güçlü OBP ile avantaj sağlanabilir. Bazı meslek liselerinde özel programlar açılabilir.

220-250 Puan Arası: Orta sıralardaki Anadolu liseleri tercih edilebilir.

250-274 Puan Arası: Nitelikli Anadolu liseleri, proje imam hatipler ve birkaç Fen Lisesi’nin düşük kontenjanlı şubeleri düşünülebilir.

275-300 Puan Arası: Başarılı Anadolu liseleri, proje okullar, fen ve sosyal bilimler liseleri tercih edilebilir.