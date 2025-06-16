Öğrencileri sevindiren haber! Yaz tatili kaç ay sürecek?

Yaz tatiline günler kala Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Öğrenciler Cuma günü karnelerini alarak tatil sevinci yaşayacak. Peki yaz tatili kaç ay sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine gönderdiği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi yaz tatili süresini netleştirdi. 20 Haziran Cuma gününden itibaren ilk, orta ve lise kademelerinde eğitim alan milyonlarca öğrenci tatil sevinci yaşayacak.

YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. MEB takvimine göre Okullar 20 Haziran Cuma günü kapanırken ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu kapsamda Yaz tatili toplamda 80 gün sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların son haftasına girilmesiyle 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Öğrenciler Cuma günü karnelerini alarak 80 günlük yaz tatiline başlayacak.

MEB tarafından gönderilen takvime göre okullarda yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Aynı zamanda Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimlerine katılacak.

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvimle birlikte önümüzdeki eğitim yılında uygulanacak ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihi de netlik kazandı. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi şu şekildedir:

2025-2026 Okulların açılması 8 Eylül 2025

İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili 19- 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların Kapanışı 26 Haziran 2026