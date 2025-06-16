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Üniversiteler ne zaman kapanacak? Üniversiteliler tatile kavuşuyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üniversiteler ne zaman kapanacak? Üniversiteliler tatile kavuşuyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversitelerin ne zaman kapanacağı, final sınavlarının ardından merak konusu oldu. Milyonlarca üniversite öğrencisi ve akademisyen üniversitelerin kapanacağı ve bahar döneminin ne zaman sonlanacağını araştırmaya başladı.

Okullarda yaz tatiline günler kalmışken üniversitelerin ne zaman kapanacağı gündeme geldi. Her final sınavı döneminin ardından tatile çıkan üniversite öğrencileri, yaz tatili tarihlerine odaklandı.

Üniversiteler ne zaman kapanacak? Üniversiteliler tatile kavuşuyor! - 1. Resim

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılı takvimi kapsamına girmediğinden her üniversite akademik takvimini kendi belirliyor. Bu kapsamda her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık gösterecek.

Üniversitelerin tamamının ay sonu kapanması öngörülürken öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversitelerin akademik takviminden yararlanması öneriliyor.

Üniversiteler ne zaman kapanacak? Üniversiteliler tatile kavuşuyor! - 2. Resim

ÜNİVERSİTELER HANGİ AY KAPANIYOR?

Üniversiteler genellikle mayıs ve haziran aylarında kapanıyor. Ancak her üniversitenin vize ve final sınavları gibi akademik takvimleri de farklılık gösterdiğinden kapanma tarihleri değişkenlik gösteriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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