Türkiye ekonomisi için kritik gelişme! Milyarlarca dolar açık var

Merkez Bankası, Türkiye ekonomisi için kritik bir veri olan "ödemeler dengesi istatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, nisan ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 864 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 938 milyon dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Nisan ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ni açıkladı. Nisan ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 864 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 938 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 891 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILLIKLANDIRILMIŞ VERİYE GÖRE AÇIK 15,8 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere göre, Nisan ayında cari açık yaklaşık 15,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 60,4 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,3 milyar dolar ve 188 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3 milyar 903 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 600 milyon dolar ve 3 milyar 92 milyon dolar olmuştur.

NET DOĞRUDAN YATIRIMLAR 4,3 MİLYAR DOLAR

2025 yılı Nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,3 milyar dolar, net portföy yatırımları 0,8 milyar dolar, krediler 25 milyar dolar ve ticari krediler 3,8 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 17,1 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 10,9 milyar dolar oldu.

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 268 milyon doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 408 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 676 milyon dolar artmıştır.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 232 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 140 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görülmektedir

Portföy yatırımları Nisan ayında 10.877 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 147 milyon dolar ve DİBS piyasasında 6 milyar 430 milyon dolar net satış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 578 milyon dolar, 2 milyar 139 milyon dolar ve 17 milyon dolar net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 10 milyar 830 milyon dolar geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyon dolar ve 625 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 327 milyon dolar net azalış ve 861 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 534 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 24 milyar 988 milyon ABD doları net azalış oldu.