27 yıllık şirket iflasın eşiğinde! Türkiye'nin sanayi devi konkordato başvurusu yaptı 

1998 yılından bu yana demir çelik sektöründe olan Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. içinde bulunduğu ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme 27 yıllık şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Konkordato talep eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. 1998 yılında kurulan ve 27 yıldır demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. de konkordato talep etti.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Mali zorluklarla karşı karşıya kalan şirket, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvurusunu değerlendiren mahkeme, 2 Haziran 2025’ten itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

2 EYLÜL'DE KARAR VERİLECEK

Alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye itirazda bulunabilecek. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; konkordato talebinin nihai değerlendirmesi, 2 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasında ele alınacak.

BİRÇOK SEKTÖRE HİZMET VERİYOR

Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik A.Ş., sıcak ve soğuk çekme lama, vasıflı çelik, karbon ve yapı çelikleri tedarikiyle faaliyet gösteriyor.

Otomotiv, takım tezgahları, metal mobilya, el aletleri, bağlantı elemanları, kalıp ve ağır makine sanayii gibi geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunan firma, aynı zamanda haddeleme ve doğrultma işlemleri de gerçekleştiriyor.

Referansları arasında Arçelik, Tofaş, Ford Otosan, Türk Traktör ve Aselsan gibi Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları yer alıyor.