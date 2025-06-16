Tabela 5 günde 3. kez değişiyor! Akaryakıta bir büyük zam daha

İsrail-İran arasındaki çatışmalar sonrası petrol fiyatlarında sert bir yükseliş oldu. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine gelen zamların ardından akaryakıta bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litresine büyük bir zam gelecek. Motorinin litresi de benzin gibi 50 lirayı aşacak. İşte detaylar...

Orta Doğu'da yaşanan gerilimler petrol fiyatlarını da vurdu. İsrail-İran arasındaki şiddetli çatışmaların ardından brent petrolün varil fiyatı 76 dolara kadar çıktıktan sonra 73 dolarda dengelendi. Bu gelişme sonrası akaryakıta peş peşe zamlar geldi.

5 GÜNDE 3. ZAM

13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü ise motorine 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıta bir zam daha geliyor.

MOTORİNİN LİTRESİ 50 LİRAYI AŞACAK

17 Haziran Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş artacak. Zammın ardından benzinde olduğu gibi motorinin fiyatı da birçok şehirde 50 lirayı aşacak.

14 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 48,39 47,76 25,09 İstanbul Anadolu 48,24 47,64 24,49 Ankara 49,08 48,64 24,99 İzmir 49,41 48,97 24,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.