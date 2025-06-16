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Haberler > Ekonomi > Tabela 5 günde 3. kez değişiyor! Akaryakıta bir büyük zam daha

Tabela 5 günde 3. kez değişiyor! Akaryakıta bir büyük zam daha

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail-İran arasındaki çatışmalar sonrası petrol fiyatlarında sert bir yükseliş oldu. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine gelen zamların ardından akaryakıta bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litresine büyük bir zam gelecek. Motorinin litresi de benzin gibi 50 lirayı aşacak. İşte detaylar...

Orta Doğu'da yaşanan gerilimler petrol fiyatlarını da vurdu. İsrail-İran arasındaki şiddetli çatışmaların ardından brent petrolün varil fiyatı 76 dolara kadar çıktıktan sonra 73 dolarda dengelendi. Bu gelişme sonrası akaryakıta peş peşe zamlar geldi.

5 GÜNDE 3. ZAM 

13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü ise motorine 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıta bir zam daha geliyor.

Tabela 5 günde 3. kez değişiyor! Akaryakıta bir büyük zam daha - 1. Resim

MOTORİNİN LİTRESİ 50 LİRAYI AŞACAK 

17 Haziran Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş artacak. Zammın ardından benzinde olduğu gibi motorinin fiyatı da birçok şehirde 50 lirayı aşacak.

Tabela 5 günde 3. kez değişiyor! Akaryakıta bir büyük zam daha - 2. Resim

14 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa48,3947,7625,09
İstanbul Anadolu48,2447,6424,49
Ankara49,0848,6424,99
İzmir49,4148,9724,94

 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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