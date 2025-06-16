LGS 2025 iptal soru var mı? MEB LGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı!

15 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Sınavın ardından en çok merak edilen konulardan biri ise LGS 2025 iptal soru var mı oldu.

LGS 2025 İPTAL SORU VAR MI?

15 Haziran 2025 tarihinde Türkiye genelinde uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, iki oturum halinde tamamlandı. Sınavın ardından öğrenciler ve veliler geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da iptal edilen soru olup olmadığını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre LGS 2025 sınavında iptal edilen herhangi bir soru bulunmuyor. Tüm sorular geçerli sayıldı ve değerlendirme bu doğrultuda yapılacak. Bu nedenle adayların puan hesaplamaları da mevcut soru sayısı üzerinden gerçekleştirilecek.

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LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

LGS sınavının tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen sınava ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. Öğrenciler sınavda yer alan tüm soruları ve doğru cevapları MEB’in resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Sözel ve sayısal oturumlar için ayrı ayrı yayımlanan belgeler sayesinde adaylar sınav performanslarını değerlendirme imkanı buluyor. Soru ve cevap anahtarlarının paylaşılmasıyla birlikte sınav sürecinin şeffaflığı da korundu.

LGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 2025 LGS sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

Sonuçların duyurulmasının ardından öğrenciler tercih dönemine geçiş yapacak. Tercih süreciyle ilgili detaylı bilgiler ve takvim de yine MEB tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacak.