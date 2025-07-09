e-Devlet'te TOKİ 2025 başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler? 250 bin sosyal konut TOKİ başvurusu gündemde

Dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi, 2025 yılında da geniş kapsamlı şekilde hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak şekilde yürütülen projeyle birlikte, özellikle büyükşehirlerde ciddi sayıda konutun inşa edilmesi planlanıyor. Gözler şimdi başvuru tarihleri ve başvuru koşullarında. e-Devlet'te TOKİ 2025 başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde sürdürülen TOKİ konut projelerinde ihaleler 2025 yılının ilk yarısı boyunca devam etti. Peki, e-Devlet'te TOKİ 2025 başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler, kimler başvurabilir?

TOKİ 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre 81 ili kapsayacak dev sosyal konut kampanyasının başvuruları 2025 yılının ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

Yeni ihalelerin tamamlanması ve altyapı süreçlerinin belirlenmesinin ardından takvim kamuoyuna ilan edilecek. Başvurular başlamadan önce TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden duyuru yapılacak.

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TOKİ 2025 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ’nin yeni sosyal konut projesinde başvuru yapacak kişiler için bazı temel şartlar aranıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru yapılacak il ya da ilçe sınırlarında ikamet etmek veya o nüfusa kayıtlı olmak şartların başında geliyor. Ayrıca başvuru sahibinin hane halkı toplam net gelirinin belirlenen üst sınırı geçmemesi gerekiyor.

Başvuracak kişinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması, TOKİ’den daha önce konut satın almamış olması da başvuru için gerekli şartlar arasında yer alıyor.

Her kampanyada olduğu gibi bu projede de özel gruplara öncelik verilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, engelliler, emekliler ve gençler için kontenjan ayrılacak.

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E-DEVLET TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuruları hem e-Devlet sistemi üzerinden hem de yetkili bankalar aracılığıyla yapılabilecek. Başvurular başladığında vatandaşlar www.toki.gov.tr internet adresinde yer alacak olan başvuru ekranından yönlendirilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılacak. Başvuru formunda kişisel bilgiler, tercih edilen konut tipi ve ödeme seçenekleri doldurulacak.

Başvurunun geçerli sayılması için TOKİ tarafından belirlenen başvuru ücreti de ilgili bankaya yatırılması gerekiyor.