Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura sonuçları nasıl sorgulanır? Kırıkhan-İskenderun isim listesi

Hatay’da TOKİ’nin afet konutları için kura çekimi tamamlandı. Kırıkhan ve İskenderun’da yaşayan vatandaşlar, kura sonuçlarını ve isim listelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Depremin ardından hızla başlatılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Hatay’da inşa edilen konutlar için yeni bir adım daha atıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde tamamlanan 256 konut için kura çekimi tamamlandı. Vatandaşlar, kura sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini ve isim listesinin nerelerde ilan edildiğini merak ediyor.

HATAY TOKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirildi. Kura çekimiyle birlikte konutların hak sahipleri de belirlenmiş oldu.

Kura sonuçları ve asil-yelek hak sahibi listeleri, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Ayrıca AFAD’ın resmi platformları üzerinden de sonuçlara ulaşılabilecek. Bu kura çekimiyle birlikte Hatay genelinde teslim edilen konut ve iş yerleriyle birlikte toplam bağımsız bölüm sayısı 250 bin 636’ya ulaştı.

Vatandaşlar, e-Devlet’e TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak, “AFAD - Afet Konutları Kura Sonucu Sorgulama” hizmetinden kendi isimlerini kontrol edebilecek.

HANGİ İLÇELERDE İSİM LİSTESİ İLAN EDİLECEK?

256 konutluk kura çekiminin ardından, asil ve yedek listelerde yer alan isimler ilçelere göre belirlenen yerlerde ilan edilmeye başladı. Kırıkhan ve İskenderun projeleri kapsamında belirlenen adreslerde listeler fiziki olarak da askıya çıkarıldı.

Kırıkhan 11 – Tuba Sitesi projesi:

İsim listesi, Kırıkhan Mimar Sinan Mahallesi 767. Sokak No: 69’da bulunan Kırıkhan Belediyesi Başkanlık Binası Zemin Kat’ta askıya çıkarıldı.

İskenderun 11 ve İskenderun 12 projeleri:

İskenderun’daki projelerin asil ve yedek listeleri ise Çay Mahallesi 5 Temmuz Caddesi No: 5 adresindeki Kaymakamlık Ek Hizmet Binası’nda bulunan Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi’ne asıldı.