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İran’ın Ankara Büyükelçisi Zadeh: Savaş eşit değildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran’ın Ankara Büyükelçisi Zadeh: Savaş eşit değildi
İran, Türkiye, İsrail, ABD, Nükleer Silah, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullah Zadeh, İsrail ve ABD’nin bölgedeki saldırgan tutumunu sert sözlerle eleştirdi. “Bu saldırılar birkaç ülkeyle sınırlı kalmayacak, bütün bölge hedefte” diyen Zadeh, Türkiye’nin savaşta İran’ın yanında yer aldığını vurguladı. İran’ın nükleer faaliyet iddialarını ise “asılsız bahaneler” olarak niteledi.

AKİF BÜLBÜL - İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Habibullah Zadeh, Türkiye Basın Federasyonunun Anadolu Sohbetleri toplantısında bir araya geldiği medya temsilcilerine İsrail ve ABD’nin saldırılarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in, İran’ın saldırılarını durdurmak için bazı ülkeleri devreye soktuğunu kaydeden Büyükelçi Habibullah Zadeh savaş sırasında Türkiye’nin İran’ın yanında yer aldığını söyledi. Büyükelçi sözlerini şöyle sürdürdü:

İsrail’in tavrı saldırgan ve tacizci. Gazze’ye, Batı Şeria’ya, Lübnan’a, Suriye’ye, Yemen’e saldırdılar devamında da İran hedef alındı. Bu saldırılar üç dört ülkeyle sınırlı kalmayacak. Bütün bölge ülkelerini hedefe koyacaklar. Biz 10 ülkeye karşı tek başımıza savaştık. Nükleer silah üretimi faaliyetimiz yok. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun raporlarına göre İran’da, herhangi bir nükleer silah üretimi faaliyeti bulunmuyor. Bu tür iddialar asılsız. Bahane üretmek için kullanıyorlar.

Hassan Habibullah Zadeh, Türkiye ile İran arasında, terörle mücadele konusunda iş birliği yapıldığını da söyledi. Terör örgütü PKK’ın İran’daki uzantısı PEJAK’ın İran’ı karıştırmak için İsrail ve ABD ile temaslarda bulunduğuna dair iddiaların sorulması üzerine büyükelçi “Bölgede faaliyet gösteren örgütler başta ülkeler tarafından aparat olarak kullanılıyor. İran bölgedeki barışı güçlendirmek için hazır. Biz şuna inanıyoruz; Türkiye’deki barış, İran’ın hududunda ve bu bölgeye yakın olan bölgelerde de barışı güçlendirmek ve sağlamak için yardımcı olacaktır” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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