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TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? Sosyal konut başvuru süreci

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? Sosyal konut başvuru süreci
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TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurularında son durum kontrol ediliyor. Milyonlarca vatandaşın bekledi TOKİ 250 bin sosyal konut projesi dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılıyor. TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak ve başvuru tarihi merak konusu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2025 yılı için sosyal konut projesini hazırlıyor. 250 bin sosyal konut dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacıyla yapılıyor. Projenin detayları ve başvuru tarihi gündeme gelirken TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak araştırılıyor. 

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları sorgulanıyor. "250 bin Sosyal Konut" projesi, Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin yıl sonuna kadar hazırlıklarının tamamlanacağını belirterek detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını ifade etti.

TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? Sosyal konut başvuru süreci - 1. Resim

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHİ

TOKİ 250 bin Sosyal Konut Projesi başvuru tarihleri ihale sürecinin ardından netleşecek. İhale sürecinin netleşmesiyle başvuru süreci ve resmi takvim TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Özellikle gençlere ve emeklilere yönelik kontenjanlar projenin kapsamını genişletiyor. Ödeme planları ve taksitlendirme oranları resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? Sosyal konut başvuru süreci - 2. Resim

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ 250 bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru şartları henüz resmi olrak açıklanmadı. Ancak projenin "Sosyal Konut" olması nedeniyle belirli kriterlerin aranabileceği öngörülüyor.

TOKİ 250 BİN KONUT HANGİ İLLERE YAPILACAK?

81 ilde hayata geçirilmesi planlanan 250 bin Sosyal Konut Projesi'nde en fazla konut İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere inşa edilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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