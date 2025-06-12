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e-Okul kapandı mı, devamsızlık giriliyor mu? O tarihte e-Okul’a girilmeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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e-Okul kapandı mı, devamsızlık giriliyor mu? O tarihte e-Okul’a girilmeyecek
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların kapanmasına gün gün yaklaşırken ilk, orta ve lise düzeyindeki binlerce öğrenci e-Okul sisteminin kapanıp kapanmadığını sorgulamaya başladı. e-Okul kapandıktan sonra not ve devamsızlıklar sisteme girilmeyecek.

Yaz tatiline günler kala e-Okul’un ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Not ortalaması ve devamsızlık durumunu merak eden öğrenciler e-Okul sisteminin kapanıp kapanmadığını merak ediyor. 

E-OKUL KAPANDI MI?

e-Okul sistemi henüz kapanmadı. Ancak okulların 20 Haziran Cuma günü tatil olması nedeniyle e-Okul sisteminin 19 Haziran Perşembe günü  kapanması tahmin ediliyor.

e-Okul kapandı mı, devamsızlık giriliyor mu? O tarihte e-Okul’a girilmeyecek - 1. Resim

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul sistemi, haftaya kadar öğrencilerin erişimine açık olacak. Öğrenciler tarafından not ve devamsızlık girişinin tamamlanması e-Okul sisteminin kapanması anlamına geliyor. Ancak yapılan yeni güncellemeyle karne basım gününe kadar devamsızlık ve not bilgileri sisteme girilebiliyor.

e-Okul kapandı mı, devamsızlık giriliyor mu? O tarihte e-Okul’a girilmeyecek - 2. Resim

HAFTAYA DEVAMSIZLIK GİRİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı haftaya devamsızlık alınmaması yönünde bir açıklama yapılmadı. Ancak okulun son haftasında devamsızlık girilme durumu okul yönetimine bağlı olarak değişim gösteriyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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