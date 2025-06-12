AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman? Ortalama yükseltebilmek için son şans!

Anadolu Üniversitesi AÖF 2025 bahar döneminin sona ermesinin ardından alttan dersi olan ve ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler yaz okulu başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

AÖF final sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Dersi geçemeyen veya ortalamasını yükseltmek isteyen binlerce öğrenci AÖF yaz okulu tarihlerine odaklandı. Anadolu Üniversitesi’nin yayınladığı takvime göre Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yaz okulu başvuruları 30 Haziran 2025 itibarıyla başlayacak.

AÖF YAZ OKULU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi internet sitesinden yayınlanan takvime göre yaz okulu başvuruları 30 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başlayacak ve 4 Temmuz Cuma günü 22.00’a kadar devam edecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu başvurusu yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 16 Ağustos 2025 tarihinde kayıt oldukları derslerden yaz okulu sınavına girecek. Sınavda öğrencilere her ders için 20 soru sorulacak ve ders başına 30 dakika süre tanınacak.

YAZ OKULUNDA EN FAZLA KAÇ DERS SEÇİLEBİLİR?

Dönem sonu not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler ve başarısız olduğu dersleri alttan almak istemeyen öğrencilerin yaz okulunda en fazla 5 ders seçme hakkı bulunuyor.

YAZ OKULU KAYIT YAPILIRKEN ÖNCELİKLİ OLARAK HANGİ DERSLER SEÇİLMELİ?

Yaz okuluna kayıt yaptıracakların FF harf notu olan ders varsa öncelikle bu dersleri seçmesi gerekiyor. Ardından ortalama yükseltmek için sistemde belirtilen diğer dersler de isteğe bağlı olarak seçilebilir.

AÖF NASIL MEZUN OLUNUR?

Açıköğretim Fakültesi’nden mezun olabilmek için GNO’nun en az 2.00 olması ve FF, DZ veya DZ notunun olmaması gerekir.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT OLABİLİR?

AÖF yaz okulu sistemine, güz ve bahar döneminde kayıt yenileten/yeniletmeyen, yarıyıl fark etmeksizin Açıköğretim sistemine kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir.

YAZ OKULUNDA GEÇME NOTU KAÇ?

Yaz okulunda vize ve final sınavlarında olduğu gibi geçme notu 35 olarak kabul ediliyor. Ortalaması 35 puan ve üstü olan öğrenciler dersi geçmiş sayılıyor.

YAZ OKULUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi web sitesi yaz okulu kayıt otomasyonuna girdikten sonra istenilen bilgiler ve alınacak dersler seçilir. Ardından ödeme işlemleri yapılmasıyla yaz okulu kaydı tamamlanır.