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Eczaneler yarın (20 Haziran Perşembe) açık olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eczaneler yarın (20 Haziran Perşembe) açık olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Haziran'da başlayan Kurban bayramı sebebiyle birçok kurum hizmet vermiyordu. Resmi tatil olmasından dolayı kapalı olan eczaneler yarın açık mı merak edilirken perşembe günü açılacak mı araştırıldı. İlaç alacak olan vatandaşlar bayram sonrası eczane çalışma saatlerini araştırdı.

2024 yılı Kurban bayramı bu sene 16 Haziran'da başlayarak 19 Haziran'da son bulacak. Resmi tatil olmasından dolayı ise eczaneler, bankalar, kargolar ve hastaneler hizmet vermiyordu. Vatandaşlar ise eczanelerin 20 Haziran'da açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

ECZANELER YARIN (20 HAZİRAN) AÇIK MI?

Kurban bayramının bitmesi sebebiyle yarın itibarıyla eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarına 2 günlük idari izin ekleyerek bayram tatilini 9 güne çıkarmıştı.

YARIN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

19 Haziran'da Kurban bayramının sona ermesiyle beraber kargolar normal çalışma düzenine devam edecek. 

İşlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 20 Haziran Perşembe gününden itibaren hizmet alabilecek.

Eczaneler yarın (20 Haziran Perşembe) açık olacak - 1. Resim

BORSA YARIN AÇIK MI?

Borsa İstanbul, Perşembe gününden sonra açılacak. 19 Haziran günü Kurban bayramının son günü olurken resmi tatil olması nedeniyle hizmet vermiyor. Yarın itibarıyla açık olarak devam edecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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