Eczaneler yarın (20 Haziran Perşembe) açık olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2024 15:12 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 15:20 - Güncelleme:

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16 Haziran'da başlayan Kurban bayramı sebebiyle birçok kurum hizmet vermiyordu. Resmi tatil olmasından dolayı kapalı olan eczaneler yarın açık mı merak edilirken perşembe günü açılacak mı araştırıldı. İlaç alacak olan vatandaşlar bayram sonrası eczane çalışma saatlerini araştırdı.