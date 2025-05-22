Ege Denizi depremi Marmara Denizi'ndeki fayları etkiler mi? Türkiye deprem gerçeğiyle yüzleşiyor!

Ege Denizi’nde 22 Mayıs Perşembe günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İzmir, Muğla ve Antalya’da hissedildi. Depremin şiddeti vatandaşları endişelendirirken Ege Denizi depremi Marmara Denizi’ndeki fayları etkiler mi sorusu gündeme geldi.

Ege Denizi’nde bu sabah saat 06.19 sularında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Türkiye başta olmak üzere 10 ülkede hissedildi. Depremin şiddeti endişe ortamı oluştururken sarsıntının merkez üssünün deniz altında olması, zararın boyutlarını ölçmeyi zorlaştırdı.

EGE DENİZİ DEPREMİ MARMARA DENİZİ’NDEKİ FAYLARI ETKİLER Mİ?

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şerif Barış, Ege Denizi’nde meydana gelen depremin Türkiye’deki fayları etkileme durumunu değerlendirdi.

Barış, deprem hareketliliğinin artıp azalmasının normal bir durum olduğunu vurgulayarak, "Bu geçici bir etkinlik artışı, aslında olağan bir durum. Anlamına gelince, bu bölge sürekli bu büyüklüklerde deprem üreten ve daha büyük bir deprem üretme potansiyeli olan bir yer." açıklamasında bulundu.

EGE DEPREMİ TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Ege'de yakın tarihte benzer büyüklükte bir deprem daha olduğuna dikkat çeken Şerif Barış, "Bu depremler Türkiye'yi yapısal anlamda etkilemez. En yakın bölgeye 190-200 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremler hasar yapıcı bir güçte değildir. Ama büyük bir deprem olursa 7,5 veya 8 boyutunda, meydana gelecek tsunami Ege ve Akdeniz kıyılarını etkiler." dedi.

EGE DENİZİ DEPREMİNDE YARALANAN OLDU MU?

Ege Denizi’nde bu sabah 06.19 sularında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da hissedildi. Depremin ardından ölü, yaralı veya yıkılan bina olduğuna dair olumsuz bir açıklama yapılmadı.