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Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Son tarih yaklaşıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Son tarih yaklaşıyor!
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Ehliyet yenilemede son tarih eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin bir kez daha uzatıldığını açıkladı.

Ehliyet yenilemede son tarih ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Belirlenen süre içerisinde geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. 

EHLİYET YENİLEME SON TARİHİ NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Son tarih yaklaşıyor! - 1. Resim

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI NEDİR?

Eski sürücü belgesini 31 Temmuz Perşembe gününe kadar yenilemeyen vatandaşlar, harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payını tam olarak ödemek zorunda olacak. Aynı zamanda geç kalan sürücülerden 5 bin liranın üzerinde ek ödeme alınacak.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerinden yenilenen sürücü belgeleri için 15 lira yenileme ücreti talep ediliyor. Ancak bu tutar, 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 liraya yükselecek.

Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Son tarih yaklaşıyor! - 2. Resim

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden veya ALO 199 çağrı merkezinden randevu almalıdır.

Randevu günü sürücü belgesi harç ücreti olarak belirlenen 15 lira belirlenen bankaların ATM’leri veya PTT üzerinden ödenerek beraber gerekli belgeler ile Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılır.

Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Son tarih yaklaşıyor! - 3. Resim

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler şu şekildedir;

Eski Sürücü Belgesi
Başvuru Ücreti Makbuzu
Sağlık Raporu
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EHLİYET YENİLEME İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Ehliyet yenilemek için gereken evraklar arasında yer alan sağlık raporu, aile sağlığı merkezlerinden, devlet hastanelerinden ve özel sağlık merkezlerinden temin edilebilir.

YENİ EHLİYET NE ZAMAN GELİR?

Yenilenen ehliyetler, başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içinde belirlenen adreslere teslim edilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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