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Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Başlık ResmiEnflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasına geri sayım başladı. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin yakından takip ettiği veriyle birlikte kasım ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşecek. Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak soruları ise gündemde.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Ekim ayı enflasyon beklentisi gündemde yerini korurken ''Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' merakla araştırılıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracıların karşılaşacağı zam oranı da belli olacak. Kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması, açıklanacak veriler doğrultusunda güncellenecek.

Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Başlık ResmiEkim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE OLDU?

AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete göre ekonomistler, ekim ayında TÜFE'nin aylık bazda ortalama yüzde 2,20 artacağını öngörüyor. Katılımcıların tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 aralığında değişiklik gösterdi. Beklenti anketindeki ortalama tahminin gerçekleşmesi halinde, eylülde yüzde 29,73 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun ekim ayında yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,64 olarak kaydedildi. TÜFE, eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 yükselmişti.

Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Başlık ResmiEkim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK'in ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon verisi de belli olacak.

Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Başlık ResmiEkim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 ENFLASYON SONUÇLARI VE BEKLENTİLER

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak23,734,214,84
Şubat24,162,872,96
Mart25,912,401,94
Nisan28,163,194,18
Mayıs29,401,651,71
Haziran291,040,99
Temmuz29,551,821,78
Ağustos29,491,861,84
Eylül29,662,181,84
Ekim29,642,20-
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