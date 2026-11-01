İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı Ekim ayı enflasyon verilerine göre İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 32,47 oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 10,60 ile giyim ve ayakkabı harcama grubunda gerçekleşti. İkinci sırada eğlence ve kültür, üçüncü sırada ise haberleşme yer aldı.

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İstanbul’un Ekim ayı enflasyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Ekim ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 2,47 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,47 oldu.

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EN FAZLA ARIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ekim ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 10,60 ile giyim ve ayakkabı harcama grubunda oldu. Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 5,32, Haberleşme harcama grubunda yüzde 5,05, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 2,58, Konut harcama grubunda yüzde 2,24, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 1,87, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,82, Sağlık harcama grubunda yüzde 1,80, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 1,67, Eğitim harcama grubunda yüzde 1,52, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 0,45 artış izlendi.

Ne gıda ne de yakıt! İstanbul’un Ekim ayı enflasyonu belli oldu, en çok ne zamlandı?

Harcama Grubu Artış Oranı (%) Eğlence ve Kültür %5,32 Haberleşme %5,05 Gıda ve Alkolsüz İçecekler %2,58 Konut %2,24 Lokanta ve Oteller %1,87 Çeşitli Mal ve Hizmetler %1,82 Sağlık %1,80 Ev Eşyası %1,67 Eğitim %1,52 Ulaştırma %0,45

Ne gıda ne de yakıt! İstanbul’un Ekim ayı enflasyonu belli oldu, en çok ne zamlandı?

TOPTAN EŞYA İNDEKSİNDE ARTIŞ

Öte yandan alkol, tütün harcama grubunda fiyat değişimi gözlenmedi. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2026 Eylül ayında yüzde 1,96 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2026 Ekim ayında yüzde 1,20 oranında arttı. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 25,51, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 23,28 oldu.

Ne gıda ne de yakıt! İstanbul’un Ekim ayı enflasyonu belli oldu, en çok ne zamlandı?

Ekim 2026’da Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre değişim şöyle;

Ürün Grubu Aylık Artış Oranı (%) Kimyevi Maddeler %3,44 İşlenmemiş Maddeler %2,31 İnşaat Malzemeleri %1,34 Gıda Maddeleri %1,00 Yakacak ve Enerji Maddeleri %0,53 Madenler %0,46

Mensucat grubunda herhangi bir değişim görülmedi. Yıllık ortalama bazda 2026 yılı Ekim ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; Madenlerde yüzde 41,97, Gıda Maddelerinde yüzde 26,92, Yakacak ve Enerjide yüzde 25,60, İnşaat Malzemelerinde yüzde 23,48, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 16,36, Mensucatta yüzde 13,48 ve Kimyevi Maddelerde yüzde 10,45 artış gerçekleşti.

YÜZDE 2,47’LİK ARTIŞ

Ekim ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. 2025 Ekim ayına göre 2026 Ekim ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 32,47 olarak gerçekleşti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

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