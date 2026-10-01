Kira sözleşmesini ekim ayında yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi, yeni dönemde uygulanabilecek artış oranını araştırıyor. Konut ve iş yerlerinde kira yenileme döneminde dikkate alınacak oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşecek.

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Ekim 2026'da yenilenecek konut kira sözleşmeleri için kesin artış oranı gündemde. Oranın belirlenmesinde eylül ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. TÜİK'in açıklamasının ardından ortaya çıkacak 12 aylık ortalama TÜFE değişimi, ekim ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar açısından uygulanabilecek artışın üst sınırını gösterecek. Peki, Ekim ayı kira zam oranı ne zaman belli olacak?

Ekim ayı kira zam oranı ne zaman belli olacak? 2026 Ekim kira artış oranı için geri sayım başladı

EKİM AYI KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ekim ayında kira sözleşmesi yenilenecek kişiler için uygulanabilecek artış oranı, TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK'in takvimine göre Eylül 2026 enflasyon verileri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

Söz konusu 12 aylık ortalama TÜFE değişimi, ekim ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek yasal kira artış oranının belirlenmesinde esas alınacak.

Ekim ayı kira zam oranı ne zaman belli olacak? 2026 Ekim kira artış oranı için geri sayım başladı

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira bedelinin yenilenmesi sırasında uygulanabilecek artış, sözleşmenin yenilendiği tarihte geçerli olan 12 aylık ortalama TÜFE değişimine göre hesaplanıyor.

TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranının yüzde 30 olduğunu varsayarsak mevcut kira bedeli 20 bin lira olan bir konut için hesaplama şöyle olacak: 20.000 TL x yüzde 30 = 6.000 TL artış

Yani mevcut 20 bin liralık kira bedeline 6 bin lira eklenerek yeni kira bedeli 26 bin TL olmuş olacak. Ekim ayı için uygulanacak oran henüz kesinleşmediğinden, mevcut kira bedelleri üzerinden yapılacak hesaplamalarda 5 Ekim'de açıklanacak oran bekleniyor.

Ekim ayı kira zam oranı ne zaman belli olacak? 2026 Ekim kira artış oranı için geri sayım başladı

EKİM AYINDA KONUT KİRASINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ekim 2026'da yenilenecek konut kira sözleşmeleri için kesin artış oranı henüz belli değil. Oranın belirlenmesinde eylül ayı enflasyon verileri belirleyici olacak.

TÜİK'in açıklamasının ardından ortaya çıkacak 12 aylık ortalama TÜFE değişimi, ekim ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar açısından uygulanabilecek artışın üst sınırını gösterecek.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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