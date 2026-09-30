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TOKİ kiralık konut kuraları ne zaman? İstanbul kiralık konutları için kura takvimi

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TOKİ kiralık konut kuraları ne zaman? İstanbul kiralık konutları için kura takvimi
Başlık ResmiTOKİ kiralık konut kuraları ne zaman? İstanbul kiralık konutları için kura takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin başvurularının sona ermesiyle birlikte gözler kura takvimine çevrildi. Peki, TOKİ kiralık konut kuraları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

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TOKİ kiralık konut kuraları için geri sayım sürüyor. İstanbul'da inşa edilecek konutları kapsayan Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvurularını başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, TOKİ kiralık konut kuralarına yönelik yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?

İncelemenin ardından şartları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için Ekim ayında 1.071 konutun kura çekimi yapılacak ve teslimatlar başlayacak.

TOKİ kiralık konut kuraları ne zaman? İstanbul kiralık konutları için kura takvimi
Başlık ResmiTOKİ kiralık konut kuraları ne zaman? İstanbul kiralık konutları için kura takvimi

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İÇİN KURA ÇEKİLECEK?

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam bin 71 konut kiralanacak.

TOKİ kiralık konut kuraları ne zaman? İstanbul kiralık konutları için kura takvimi
Başlık ResmiTOKİ kiralık konut kuraları ne zaman? İstanbul kiralık konutları için kura takvimi

TOKİ KİRALARI NE KADAR OLACAK?

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme şartı da aranacak. 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 şekilde olacak. Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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