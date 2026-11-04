Elif Andaç Çam Tuzlu Kahve dizisinden ayrıldı mı? Beste'yi oynuyordu

Tuzlu Kahve dizisinde Beste karakterini canlandıran Elit Andaç Çam'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılıyor. Show TV''nin yeni yapımı Cevher'in oyuncu kadrosuna katılan Çam'ın iki projede birden rol alıp almayacağı merak ediliyor. Oyuncunun yeni dizisinin hazırlıkları sürerken Tuzlu Kahve'deki geleceğine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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Tuzlu Kahve dizisinde Beste rolünü üstlenen Elit Andaç Çam, Show TV'nin yeni dizisi Cevher'in oyuncu kadrosuna katıldı. Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı yapımın okuma provasından paylaşılan görüntülerde Çam'ın da yer alması dikkat çekti.

ELİT ANDAÇ ÇAM TUZLU KAHVE DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Elit Andaç Çam'ın Tuzlu Kahve dizisinden ayrıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Star TV ekranlarında yayınlanan dizide Beste karakterine hayat veren oyuncu, Show TV''nin yeni projesi Cevher'in kadrosuna katıldı. Dizinin okuma provasına katılan Çam'ın yeni dizide rol alacağı kanal tarafından doğrulandı. Ancak oyuncunun Tuzlu Kahve'deki görevini sonlandırıp sonlandırmayacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Oyuncu, Tuzlu Kahve'nin kadrosuna temmuz ayında dahil olmuş ve Beste karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Eda Ece'nin canlandırdığı Derin ve Yasemin Ergene'nin hayat verdiği Elit karakterlerinin yakın arkadaşı olan Beste, dizinin hikayesinde yer alıyor. Çam'ın yeni projede hangi karakteri canlandıracağı ve Tuzlu Kahve'deki rolünün devam edip etmeyeceği konusunda oyuncudan veya yapım ekibinden açıklama gelmedi.

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TUZLU KAHVE BESTE NEDEN AYRILDI?

Tuzlu Kahve dizisinde Beste karakterinin ayrıldığı henüz kesinleşmedi. Elit Andaç Çam'ın yeni bir yapımla anlaşması, karakterin diziden çıkacağı yönündeki iddiaları artırdı. Oyuncunun dahil olduğu Cevher dizisi için hazırlıklar başlarken Tuzlu Kahve'nin yayın ve çekim süreci devam ediyor. Çam'ın yeni projede yer alması nedeniyle Beste karakterine veda edeceğine ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

ELİT ANDAÇ ÇAM KİMDİR?

Elit Andaç Çam, 8 Ağustos 1988 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Çam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul'a yerleşerek Kadir Has Üniversitesinde oyunculuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Elit Andaç Çam, İkincikat ve Mekan Artı gibi topluluklarda görev aldı. 2012 yılından itibaren televizyon ve sinema projelerinde de yer alan oyuncu; Zengin Kız Fakir Oğlan, Savaşçı, Kızım, Terapist, Akıncı, Ex Aşkım, Mahkum, Sipahi ve Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizilerinde rol aldı. Sofra Sırları ve Bize Müsaade filmlerinde de kamera karşısına geçen Çam, Bahar dizisindeki Çağla ve Tuzlu Kahve dizisindeki Beste karakterleriyle izleyici karşısına çıktı. Oyuncu, son olarak SHOW TV'nin yeni dizisi Cevher'in kadrosuna katıldı.

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