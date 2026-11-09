"Elif Nur Turhan maçı ne oldu, kazandı mı" soruları gündemde. Elif Nur Turhan'ın Alycia Baumgardner ile karşılaştığı IBF hafif sıklet dünya şampiyonluğu mücadelesi, ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirildi. Profesyonel kariyerinde yenilgi yaşamayan milli boksör, dünya şampiyonluğu kemerini korumak için eski tartışmasız süper tüy sıklet şampiyonuyla ringe çıktı. Türkiye saatiyle 9 Kasım Pazartesi sabahı tamamlanan karşılaşmanın sonucu ve Elif Nur Turhan'ın kariyeri merak ediliyor.

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Milli boksör Elif Nur Turhan, 8 Kasım Pazar günü ABD'de düzenlenen MVPW 07 organizasyonunun ana maçında Alycia Baumgardner ile karşı karşıya geldi. IBF hafif sıklet dünya şampiyonluğu için yapılan 10 rauntluk mücadelede iki sporcu da kemeri kazanmak için ringe çıktı. Karşılaşmanın ardından kazanan belli oldu.

ELİF NUR TURHAN MAÇI NE OLDU?

Elif Nur Turhan, Alycia Baumgardner karşısında 10 raunt sonunda mağlup oldu. ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde düzenlenen IBF hafif sıklet dünya şampiyonluğu mücadelesinde üç hakem de karşılaşmayı 100'e 90 Baumgardner lehine puanladı ve Amerikalı boksör IBF hafif sıklet dünya şampiyonluğu kemerini kazandı. Daha önce süper tüy sıklette dört büyük dünya şampiyonluğu kemerini elinde bulunduran Baumgardner, hafif sıklette de şampiyonluğa ulaşarak iki farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başardı. Elif Nur Turhan ise profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisini aldı.

Elif Nur Turhan maçı ne oldu, kazandı mı? Elif Nur Turhan’ın biyografisi

ELİF NUR TURHAN KİMDİR?

Elif Nur Turhan, 16 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da doğan profesyonel boksördür. Aslen Bayburtlu olan sporcu profesyonel boks kariyerine Mayıs 2022'de başladı. Turhan, farklı sıkletlerde elde ettiği galibiyetlerle uluslararası organizasyonlarda mücadele etme hakkı kazandı. Temmuz 2023'te Edith Soledad Matthysse'yi yenerek WBF unvanını elde eden milli boksör, aynı yıl Kirsty Hill karşısında kazandığı galibiyetle WBC Uluslararası süper tüy sıklet kemerinin sahibi oldu. Mayıs 2024'te Lara Altamirano'yu mağlup ederek WBA Gold süper tüy sıklet şampiyonluğunu da kariyerine ekledi.

Milli sporcu, 1 Mart 2025'te Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde Shauna Browne'u ilk raundun 47. saniyesinde nakavt ederek önemli bir galibiyet aldı. Ağustos 2025'te Fransa'da Rima Ayadi'yi altıncı rauntta mağlup ederek WBA geçici süper tüy sıklet unvanını kazandı. En önemli başarılarından biri 6 Aralık 2025'te Monaco'da Beatriz Ferreira karşısında geldi. Brezilyalı rakibini beşinci rauntta teknik nakavtla mağlup eden Turhan, IBF hafif sıklet dünya şampiyonu oldu. Ocak 2026'da Taylah Gentzen karşısında unvanını koruyan milli boksör, Kasım 2026'da Alycia Baumgardner'a yenilerek IBF hafif sıklet kemerini kaybetti.

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