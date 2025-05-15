Emekli bayram ikramiyesi bu hafta yatar mı? Bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu!

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. İkramiyelerin bu hafta yatıp yatmayacağı ve kesin ödeme tarihleri ise merak konusu oldu. 4A, 4B ve 4C statüsünde emekli olanlar bayram ikramiyelerine o tarihlerde kavuşacak.

Emekli vatandaşların ekonomik olarak rahatlamasına imkan tanıyan bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesi gündeme geldi. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. Geçmiş yıllarda Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce yatırılmıştı. Peki bu bayramda öyle mi olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ BU HAFTA YATAR MI?

Kurban Bayramı’na gün gün yaklaşırken, bayram ikramiyelerinin bu hafta yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında ikramiyelerin 1 Haziran ile 5 Haziran arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, bayram ikramiyesi takvimine çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyeleri bayramdan üç gün önce hesaplara geçmişti. Buna göre Kurban Bayramı’nda da bayram ikramiyelerinin 1-5 Haziran haftasında başlaması öngörülüyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ HANGİ GÜN YATAR?

SGK, ikramiye ödemelerini tahsis numarasının son hanesine göre günlere yayarak yapıyor. Bu sayede hem banka sistemlerinin rahatlaması hem de işlem yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

2025 yılı itibarıyla emekli bayram ikramiyelerinde artış yapılmıştı. Yüzde 33 oranındaki zamla birlikte ikramiye tutarı 4 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da emeklilerin hesaplarına 4.000 TL yatırılması bekleniyor.