Emir Aksüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sibel Can’ın Oğlu Emir Aksüt gündemde

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt İngiltere’nin prestijli okullarından Westminster Üniversitesi’nden mezun oldu. Ardından Emir Aksüt kimdir, ne iş yapıyor? soruları gündeme geldi.

Türk müziğinin sevilen ismi Sibel Can, 2000 yılında müzisyen ve yapımcı Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Emir ismini verdikleri bir oğulları olmuştur. Çift 2010 yılında yollarını ayırdı.

Şimdilerde 22 yaşında olan Emir Aksüt, İngiltere’nin prestijli üniversitelerinden biri olan Westminster Üniversitesi’nden mezun olarak eğitimini tamamladı. Peki, Emir Aksüt kimdir, ne iş yapıyor? İşte tüm ayrıntılar...

EMİR AKSÜT KAÇ YAŞINDA?

Bazı kaynaklarda 12 Ağustos 2000 doğumlu olduğu belirtilen Emir Aksüt'ün annesi ünlü şarkıcı Sibel Can, babası ise Sulhi Aksüt'tür ve 2 kardeşi vardır. Şu anda 25 yaşında olduğu düşünülen Emir Aksüt eğitimine Londra'da devam ediyordu. Üniversiteden mezun olan Emir Aksüt Türkiye'ye geri döndü.

Sibel Can oğlunun mezuniyetinde "Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum" diyerek paylaşımda bulundu.

Sibel Can ile Sulhi Aksüt 2000 yılında evlendi. Bu evlilik 10 yıl sonra sona erdi. Çift 2010 yılında ayrıldı.

EMİR AKSÜT NE İŞ YAPIYOR?

Kamuoyunda fazla göz önünde bulunmayan Emir Aksüt, son yıllarda yurt dışındaki eğitimiyle gündeme gelmişti. Aksüt, yükseköğrenimini İngiltere’nin başkenti Londra’daki University of Westminster mezun oldu.

Şu anda yeni iş hayatına atılacak olan Emir Aksüt'ün ne iş yaptığı bilinmemektedir.