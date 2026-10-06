Altı Üstü İstanbul, 16. bölüm fragmanı ve ön izlemesiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Emir’in annesi, babası ve Ziyankar’a veda ettiği duygu yüklü sahne,binlerce kişi tarafından izlendi. Peki, Emir öldü mü? Rahimcan Kapkap Altı Üstü İstanbul dizisinden ayrılıyor mu?

Kaydet a- | +A

Altı Üstü İstanbul’un 16. bölümü öncesinde yayımlanan fragmanlar, izleyicileri merakta bıraktı. Son bölümde silahlı kişiler tarafından kaçırılan Emir ve Uzay’ın akıbeti belirsizliğini korurken, son fragman özellikle Emir’in başına gelenlerle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Altı Üstü İstanbul’un 16. bölüm fragmanına yan yana mezarlar, morg ve veda sahneleri damga vurdu. Özellikle Emir’in annesini canlandıran Nehir Erdoğan’ın performansı, izleyicileri derinden etkiledi. Emir’in annesine, babasına ve Ziyankar’a veda ettiği duygu yüklü sahne ise "Emir öldü mü?" sorusunu gündeme getirdi.

Emir öldü mü? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR VE UZAY ÖLÜYOR MU?

Dizinin 16. bölüm fragmanında Emir ve Uzay karakterinin cenaze sahnesi yer alsa da karakterlere hayat veren Rahimcan Kapkap ve Berk Ali Çatal'dan henüz bir veda açıklaması gelmedi. Altı Üstü İstanbul'un 12 Ekim'de ekrana gelecek 16.bölümde ikilinin akıbetinin netleşmesi bekleniyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala