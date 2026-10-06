Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Emir öldü mü? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Emir öldü mü? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı
Başlık ResmiEmir öldü mü? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı

Altı Üstü İstanbul, 16. bölüm fragmanı ve ön izlemesiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Emir’in annesi, babası ve Ziyankar’a veda ettiği duygu yüklü sahne,binlerce kişi tarafından izlendi. Peki, Emir öldü mü? Rahimcan Kapkap Altı Üstü İstanbul dizisinden ayrılıyor mu?

Kaydet
|

Altı Üstü İstanbul’un 16. bölümü öncesinde yayımlanan fragmanlar, izleyicileri merakta bıraktı. Son bölümde silahlı kişiler tarafından kaçırılan Emir ve Uzay’ın akıbeti belirsizliğini korurken, son fragman özellikle Emir’in başına gelenlerle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Altı Üstü İstanbul’un 16. bölüm fragmanına yan yana mezarlar, morg ve veda sahneleri damga vurdu. Özellikle Emir’in annesini canlandıran Nehir Erdoğan’ın performansı, izleyicileri derinden etkiledi. Emir’in annesine, babasına ve Ziyankar’a veda ettiği duygu yüklü sahne ise "Emir öldü mü?" sorusunu gündeme getirdi.

Emir öldü mü? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı
Başlık ResmiEmir öldü mü? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR VE UZAY ÖLÜYOR MU?

Dizinin 16. bölüm fragmanında Emir ve Uzay karakterinin cenaze sahnesi yer alsa da karakterlere hayat veren Rahimcan Kapkap ve Berk Ali Çatal'dan henüz bir veda açıklaması gelmedi. Altı Üstü İstanbul'un 12 Ekim'de ekrana gelecek 16.bölümde ikilinin akıbetinin netleşmesi bekleniyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.