Emrah Kolukısa kimdir? Oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor
Yazar Pınar Kür'ün hayatını kaybetmesiyle oğlu Emrah Kolukısa gündeme geldi. Oyuncu ve film eleştirmeni olan Emrah Kolukısa kariyeri, oynadığı dizi ve filmler araştırılıyor.
Yazar Pınar Kür'ün hayatını kaybetti. Ünlü yazarın hayatını kaybettiğini Yekta Kopan X hesabından, Edebiyatımızın büyük kaybı... Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde." sözleriyle duyurduç Ardından Emrah Kolukısa kimdir araştırılıyor.
EMRAH KOLUKISA KİMDİR?
28 Kasım 1968 yılında İstanbul'da doğan Emrah Kolukısa, yazar Pınar Kür ve oyuncu Can Kolukısa'nın oğludur.
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu ve 1991-94 İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Uzun yıllar NTV'de editörlük görevinde bulundu.
EMRAH KOLUKISA OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Televizyon dizileri:
Baba Evi – 1997
Avrupa Yakası – 2004
Yolculuk – 2005 (TV filmi)
Yaban Gülü – 2008
Yargı – 2022
Kısmet – 2023
İnternet Dizileri:
Yeşilçam – 2021
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? – 2023
Fimler:
İkili Oyunlar – 1989
Ağır Roman – 1997
Sevgilim İstanbul – 1999
Şarkıcı – 2000
İki Genç Kız – 2004
Sofra Sırları – 2017
Paranın Kokusu – 2018