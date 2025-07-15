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Emrah Kolukısa kimdir? Oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emrah Kolukısa kimdir? Oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor
Oyuncu, Baba Evi, Avrupa Yakası, Yolculuk, Yargı, Kısmet, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yazar Pınar Kür'ün hayatını kaybetmesiyle oğlu Emrah Kolukısa gündeme geldi. Oyuncu ve film eleştirmeni olan Emrah Kolukısa kariyeri, oynadığı dizi ve filmler araştırılıyor.

Yazar Pınar Kür'ün hayatını kaybetti. Ünlü yazarın hayatını kaybettiğini Yekta Kopan X hesabından, Edebiyatımızın büyük kaybı... Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde." sözleriyle duyurduç Ardından Emrah Kolukısa kimdir araştırılıyor.

EMRAH KOLUKISA KİMDİR?

28 Kasım 1968 yılında İstanbul'da doğan Emrah Kolukısa, yazar Pınar Kür ve oyuncu Can Kolukısa'nın oğludur. 

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu ve 1991-94 İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 

Uzun yıllar NTV'de editörlük görevinde bulundu. 

EMRAH KOLUKISA OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Televizyon dizileri:

Baba Evi – 1997

Avrupa Yakası – 2004

Yolculuk – 2005 (TV filmi)

Yaban Gülü – 2008

Yargı – 2022

Kısmet – 2023

İnternet Dizileri:

Yeşilçam – 2021

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? – 2023

Fimler:

İkili Oyunlar – 1989

Ağır Roman – 1997

Sevgilim İstanbul – 1999

Şarkıcı – 2000

İki Genç Kız – 2004

Sofra Sırları – 2017

Paranın Kokusu – 2018

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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