Emrah Kolukısa kimdir? Oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Temmuz 2025 16:10 - Güncelleme: 15 Temmuz 2025 16:10 - Güncelleme:

Oyuncu, Baba Evi, Avrupa Yakası, Yolculuk, Yargı, Kısmet, Haber

Yazar Pınar Kür'ün hayatını kaybetmesiyle oğlu Emrah Kolukısa gündeme geldi. Oyuncu ve film eleştirmeni olan Emrah Kolukısa kariyeri, oynadığı dizi ve filmler araştırılıyor.

Yazar Pınar Kür'ün hayatını kaybetti. Ünlü yazarın hayatını kaybettiğini Yekta Kopan X hesabından, Edebiyatımızın büyük kaybı... Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde." sözleriyle duyurduç Ardından Emrah Kolukısa kimdir araştırılıyor. EMRAH KOLUKISA KİMDİR? 28 Kasım 1968 yılında İstanbul'da doğan Emrah Kolukısa, yazar Pınar Kür ve oyuncu Can Kolukısa'nın oğludur. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu ve 1991-94 İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Uzun yıllar NTV'de editörlük görevinde bulundu. EMRAH KOLUKISA OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER Televizyon dizileri: Baba Evi – 1997 Avrupa Yakası – 2004 Yolculuk – 2005 (TV filmi) Yaban Gülü – 2008 Yargı – 2022 Kısmet – 2023 İnternet Dizileri: Yeşilçam – 2021 Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? – 2023 Fimler: İkili Oyunlar – 1989 Ağır Roman – 1997 Sevgilim İstanbul – 1999 Şarkıcı – 2000 İki Genç Kız – 2004 Sofra Sırları – 2017 Paranın Kokusu – 2018 İlgili Haber Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti Pınar Kür kimdir, neden öldü? Eserleri merak ediliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan