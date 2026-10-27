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En Hamarat Benim neden yok, bitti mi? Kadir Ezildi hangi kanala geçti?

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En Hamarat Benim neden yok, bitti mi? Kadir Ezildi hangi kanala geçti?
Başlık ResmiEn Hamarat Benim neden yok, bitti mi? Kadir Ezildi hangi kanala geçti?

En Hamarat Benim'in yayın akışında yer almaması, programı hafta içi takip eden izleyicilerin gündemine geldi. Kadir Ezildi'nin sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımın ardından programın akıbeti ve yeni projesi araştırılmaya başlandı. Peki, En Hamarat Benim neden yok, bitti mi? Kadir Ezildi hangi kanala geçti?

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Kadir Ezildi'nin sunumuyla NOW ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim, 26 ve 27 Ekim yayın akışında yer almayınca izleyiciler programla ilgili gelişmelere yöneldi. NOW'un güncel yayın programında yarışmanın yerine farklı yapımların yer aldığı görülürken Kadir Ezildi de sosyal medya hesabından temizlik formatıyla ekranlara dönüş sinyali verdi.

EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

En Hamarat Benim, 27 Ekim Salı günü NOW yayın akışında yer almıyor. Kadir Ezildi'nin sunduğu yarışmanın yerine öğleden sonraki kuşakta farklı yapımlar bulunurken programın sona erdiği ve reytinglerdeki düşüş nedeniyle yayından kaldırıldığı öne sürüldü. Ancak NOW tarafından En Hamarat Benim'in final yaptığına veya reyting gerekçesiyle ekrana veda ettiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yarışmanın günlük yayın akışından çıkarılması ve Kadir Ezildi'nin yeni bir projeye ilişkin paylaşım yapması, En Hamarat Benim'in mevcut haliyle ekrana dönmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Programın kesin olarak sona erip ermediği ve yayın sürecine ilişkin ayrıntıların ise kanal veya yapım şirketinden gelecek resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

En Hamarat Benim neden yok, bitti mi? Kadir Ezildi hangi kanala geçti?
Başlık ResmiEn Hamarat Benim neden yok, bitti mi? Kadir Ezildi hangi kanala geçti?

KADİR EZİLDİ HANGİ KANALA GEÇTİ?

Kadir Ezildi'nin Instagram hikayesinde @tv8 ve @talyaproduksiyon hesaplarını etiketlediği görülürken paylaşımda “Özlenen Evler Geliyor” ve “Temizlik Benim İşim Geliyor” ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım, Ezildi'nin yeni temizlik programıyla TV8 ekranlarına geçeceği şeklinde yorumlandı. Talya Prodüksiyon aynı zamanda En Hamarat Benim'in de yapımını üstlenen şirket olarak NOW'un resmi program bilgilerinde yer alıyor.

En Hamarat Benim neden yok, bitti mi? Kadir Ezildi hangi kanala geçti?
Başlık ResmiEn Hamarat Benim neden yok, bitti mi? Kadir Ezildi hangi kanala geçti?

Yeni projenin adının “Temizlik Benim İşim” olacağı Kadir Ezildi'nin paylaşımındaki ifadelerle gündeme gelirken programın yayın günü ve saatine ilişkin henüz yayımlanmış ayrıntılı bir yayın takvimi bulunmuyor.

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