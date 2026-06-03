Temizlik konusundaki titizliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, bu kez ekran performansıyla değil geçirdiği operasyonla gündeme geldi. Uzun süredir fazla kilolarıyla mücadele eden Ezildi'nin, karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak amacıyla estetik ve sağlık odaklı bir operasyon geçirdiği öğrenildi.

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “En Hamarat Benim” programının yeni bölümünün yayın akışında yer almaması, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Programın neden ekrana gelmediğini araştıran seyirciler, kısa süre içinde bu durumun Kadir Ezildi'nin geçirdiği operasyonla ilgili olduğunu öğrendi.

Eşi bir an olsun yanından ayrılmadı! Kadir Ezildi hastaneden paylaştı

“ŞÜKÜR ÇIKTIM”

Daha önce sunduğu “Temizlik Avcıları” ve halen devam eden “En Hamarat Benim” yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ezildi, karın bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmak için bıçak altına yattı. Başarılı geçen operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sunucu, vücudundan toplam 5 kilogram yağ alındığını açıkladı. Ameliyat sonrası sevenlerini haberdar eden Ezildi “Şükür çıktım çıktım” diye yazdı.

Eşi bir an olsun yanından ayrılmadı! Kadir Ezildi hastaneden paylaştı

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI GELDİ

Hastane odasından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini sağlık durumu hakkında bilgilendiren Ezildi'nin görüntüleri kısa sürede yayıldı. Sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı alan ünlü ismin, operasyon sonrası moralinin yüksek olduğu görüldü.

Eşi bir an olsun yanından ayrılmadı! Kadir Ezildi hastaneden paylaştı

EŞİ YALNIZ BIRAKMADI

Bu süreçte Kadir Ezildi'yi eşi Gamze Ezildi de yalnız bırakmadı. Hastane süreci boyunca eşine destek olan Gamze Ezildi'nin yanında olduğu anlar da takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

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