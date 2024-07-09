Endonezya'da altın madeninde heyelan sonucu 17 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2024 12:01 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 12:10 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen aşırı yağışların ardından altın madeninin olduğu yerde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu vefat edenler olurken çok sayıda yaralı da oldu. Heyelanın ardından altın madeninde ölü, yaralı var mı araştırıldı.

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