Endonezya'da altın madeninde heyelan sonucu 17 kişi hayatını kaybetti
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen aşırı yağışların ardından altın madeninin olduğu yerde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu vefat edenler olurken çok sayıda yaralı da oldu. Heyelanın ardından altın madeninde ölü, yaralı var mı araştırıldı.
Endonezya'da meydana gelen heyelan sonucunda altın madeninde hayatını kaybedenlerin sayısı artarken Sulawesi Adası'ndaki heyelan sebebiyle Bone Bolango bölgesine birçok ekip sevk edildi.
ENDONEZYA ALTIN MADENİ HEYELANDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda sağanak yağış sebebiyle altın madeninde heyelan gerçekleşirken doğal afet sonucunda 17 kişi hayatını kaybederken 45 kişi henüz bulunamadı.
Arama ve Kurtarma Ofisi yetkililerinden olan Heriyanto, konuyla ilişkin açıklamada bulunurken 17 kişinin hayatını kaybettiğini hava şartlarının düzelmesiyle arama çalışmalarını daha fazla hızlandırabileceklerini söyledi.
ENDONEZYA HEYELANDA KAYBOLANLAR BULUNDU MU?
52 kişi heyelandan kaçabilirken 45 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 18'i yaralı olan 23 kişinin bulunduğu heyelanla ilgili Gorontalo Arama ve Kurtarma Ajansı Sözcüsü Afifuddin Ilahude, polis ve askeri personelin de görevlendirildiğini bildirdi.
Uzak alanlara henüz ulaşılamaması sebebiyle ölü sayısının artabileceği ihtimali de belirtildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi