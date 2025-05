Epic Games’ten dev fırsat: 1049 TL’lik oyun şimdi bedava

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mayıs 2025 17:37 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 17:38 - Güncelleme:

1950'lerin Amerika'sında geçen Deliver At All Costs oyunu Epic Games'te ücretsiz. Kaotik dünyasında yıkım ve absürtlükle dolu bir macera sunan 1049 TL'lik oyun 29 Mayıs'a kadar ücretsiz. Deliver At All Costs sistem gereksinimleri ve konusu merak ediliyor.

Epic Games Store, 2025 Mega Sale kapsamında oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Konami’nin yeni oyunu Deliver At All Costs, kısa süreliğine ücretsiz sunuluyor. 1950’lerin retro atmosferinde geçen bu aksiyon-macera oyunu, yıkılabilir ortamlar ve çılgın teslimat görevleriyle dikkat çekiyor. EPİC GAMES'TE 1049 TL'LİK OYUN BEDAVA! Epic Games Store, 2025 Mega Sale kapsamında Deliver At All Costs’u 22 Mayıs’tan 29 Mayıs 2025’e kadar ücretsiz sunarak oyunseverlere büyük bir sürpriz yaptı. Normalde Steam ve diğer platformlarda 29 dolar (Türkiye’de yaklaşık 1049 TL) fiyatla satılan oyun, Epic Games'te bir hafta boyunca bedavaya satışa çıktı. Oyunu almak için Epic Games Store’a girip Deliver At All Costs’u kütüphanenize eklemeniz yeterli. 29 Mayıs saat 18:00’e kadar herhangi bir ödeme yapmadan oyuna kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. DELİVER AT ALL COSTS KONUSU NE? Deliver At All Costs, 1959’un Soğuk Savaş atmosferinde geçen, aksiyon ve absürtlük dolu bir teslimat macerası sunuyor. Oyuncular, hırçın ve gizemli kurye Winston Green olarak oynuyor. Göreviniz, dev bir kılıç balığından patlamaya hazır bir bombaya kadar çılgın kargoları teslim ederken şehirde kaosa neden olmak... Hikaye, Winston’ın çılgınlaşan macerasını üç bölümde anlatırken yan karakterler ve entrikalarla zenginleşiyor.

Oyun, sadece teslimat yapmakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda yarı açık dünyada hem yaya hem de çeşitli araçlarla özgürce dolaşabiliyorsunuz. DELİVER AT ALL COSTS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? Deliver At All Costs oynamak için orta seviye bir PC yeterli olacağı belirtiliyor. Ancak yıkılabilir ortamlar ve fizik tabanlı oynanış nedeniyle belirli donanım gereksinimleri gerekiyor. Minimum Sistem Gereksinimleri 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-11400F Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: GTX 1660 SUPER, Intel Arc A580, B580. DirectX: Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Targeting 1440p Önerilen Sistem Gereksinimleri 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 11 İşlemci: i7 Intel processors Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 2070 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Targeting 4K

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan